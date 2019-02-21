



Сьогодні всесвітній День екскурсовода В Історичному музеї до цього свята підготували аж чотири дебюти новачків в професії. Це не наукові співробітники, а діти 12—13 років. Їхнє прагнення стати екскурсоводами в музеї помітили й надали можливість попрацювати на маршрутах справжніх експозицій. Як музейні всезнайки впорались із завданням? Правильна вимова, прекрасна пам’ять, невимушеність спілкування з публікою, працьовитість — цими якостями повинен володіти справжній екскурсовод. А ще харизмою. Ідея спробувати стати екскурсоводами виникла в дітей, учасників студії «Жива глина». Добре, що експозиція історичного музею поряд і можна постійно приходити сюди й вдосконалювати обрані теми. Тимур обрав свою улюблену першу залу з найдавнішими експонатами. Важко не помітити, як самого екскурсовода цікавить тема життя предків. Хлопчик часто відвідує цю залу самостійно й надовго затримується біля скіфської статуї. Продовжує розгадувати її секрети. Зараз привертає до неї увагу публіки. Навчити вдивлятися в деталі, шукати сенс в дрібницях, бути уважними до історії може лише той, хто сам опанував ці навички. В майстерності спілкування з відвідувачами, а також в розкритті теми, цей екскурсовод здивував навіть власну маму. Дівчата також спробували провести екскурсії. Звісно за темами, які були їм ближче. Роботу екскурсоводів-початківців в чотирьох залах музею високо оцінили як відвідувачі, так і колеги-професіонали. Зараз студійці та їхній керівник розмірковують, як продовжити вдалий експеримент. І доповнити програми міфічними та казковими деталями, щоб екскурсія вийшла ще більш дитячою.

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