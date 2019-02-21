



Ризикують залишитись без полювання Дніпровська організація військових мисливців ніяк не отримає ліміти на відстріл дичини. Хоча усі перевірки були проведені, кількість тварин підрахована. Не вистачає лише одного підпису — голови лісництва. Мисливці припускають: все через бажання передати їхню територію у приватні руки. Це кадри з Новомосковського району. У лісництві неподалік селища Новочеркаське мисливці разом з комісією та представниками департаменту екології проводили таксацію дичини. Тобто перерахунок усіх тварин на даній території, аби у майбутньому зрозуміти — яку кількість можна вполювати. Перевірку провели навіть двічі, аби мати максимально точні цифри. Однак виявилося, те, що бачили майже сто двадцять учасників таксації — не аргумент для Новомосковського лісництва. І без цієї єдиної печатки мисливці не можуть відправити документи до департаменту екології, аби ті підтвердили таксацію та ліміти для полювання. На думку голови організації, їхні угіддя просто хочуть забрати у приватні руки. У обласному управлінні лісового та мисливського господарства тільки розводять руками. Телефоном розповідають: їхня справа перевірити вже усі зібрані підписи та відправити на розгляд у Київ. Тим часом термін подачі документів завершується вже першого березня. Чи дочекаються півтори тисячі мисливців дозволу — питання.

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