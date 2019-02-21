Ризикують залишитись без полювання

Працівники 8-ї міської лікарні, на вулиці Космічній, б’ють на сполох! Вони дізналися: медзаклад планують реорганізувати та об’єднати з обласним онкодиспансером на Гавриленка. Персонал боїться, що лікарню просто закриють.
Дніпровська організація військових мисливців ніяк не отримає ліміти на відстріл дичини. Хоча усі перевірки були проведені, кількість тварин підрахована. Не вистачає лише одного підпису — голови лісництва. Мисливці припускають: все через бажання передати їхню територію у приватні руки. Це кадри з Новомосковського району. У лісництві неподалік селища Новочеркаське мисливці разом з комісією та представниками департаменту екології проводили таксацію дичини. Тобто перерахунок усіх тварин на даній території, аби у майбутньому зрозуміти — яку кількість можна вполювати. Перевірку провели навіть двічі, аби мати максимально точні цифри. Однак виявилося, те, що бачили майже сто двадцять учасників таксації — не аргумент для Новомосковського лісництва. І без цієї єдиної печатки мисливці не можуть відправити документи до департаменту екології, аби ті підтвердили таксацію та ліміти для полювання. На думку голови організації, їхні угіддя просто хочуть забрати у приватні руки. У обласному управлінні лісового та мисливського господарства тільки розводять руками. Телефоном розповідають: їхня справа перевірити вже усі зібрані підписи та відправити на розгляд у Київ. Тим часом термін подачі документів завершується вже першого березня. Чи дочекаються півтори тисячі мисливців дозволу — питання.