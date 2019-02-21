Василь Вірастюк на заводі «Інтерпайп»

Працівники 8-ї міської лікарні, на вулиці Космічній, б’ють на сполох! Вони дізналися: медзаклад планують реорганізувати та об’єднати з обласним онкодиспансером на Гавриленка. Персонал боїться, що лікарню просто закриють.
Український важкоатлет, володар титулів «Найсильніша людина України» і «Світу» Василь Вірастюк сьогодні у Дніпрі. Приїхав аби ознайомитись з роботою підприємств компанії «Інтерпайп». Адже саме «Інтерпайп» став спонсором одного з етапів змагань «Стронгмен кап», який відбудеться в липні. Пройде він у Нікополі і буде присвячений Дню металурга. На змагання зберуться десять найсильніших вітчизняних спортсменів, аби вибороти перемогу. Василь Вірастюк буде головним рефері. Ну, а сьогодні для нього та голови федерації Стронгмен України Сергія КонюшкА провели екскурсію підприємствами Інтерпайп. Кажуть, на виробництвах нового покоління з такими сучасними підходами вперше.