11 канал
22 февраля 2019 | 16:52

Реорганізація чи закриття? Реорганізація чи закриття?

21 февраля 2019 17:56

Працівники 8-ї міської лікарні, на вулиці Космічній, б’ють на сполох! Вони дізналися: медзаклад планують реорганізувати та об’єднати з обласним онкодиспансером на Гавриленка. Персонал боїться, що лікарню просто закриють.

18:24Сьогодні всесвітній День екскурсовода
18:19Ризикують залишитись без полювання
18:18Василь Вірастюк на заводі «Інтерпайп»
17:53Догхантера — за ґрати
17:37Сьогодні 135 річниця з дня народження майстрині петриківського розпису Тетяни Пати
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Туристичний центр Дніпра святкує рік із дня відкриття

21 февраля 2019 18:07

Головна задача його співробітників надавати повну інформаційну допомогу, як іноземним гостям так і мешканцям міста. Окрім цього — організовувати екскурсії та тури Дніпропетровщиною. Наші журналісти вирішили перевірити якість роботи центру.  Ось цей скляний кіоск і є туристичним центром Дніпра. Він розташований на центральній площі міста та кожного дня повз нього проходять сотні дніпрян. Однак яка його мета — знають одиниці. А от чи знають про свої обов’язки самі працівники центру? Влаштовуємо їм справжній експеримент. Знайомтесь — це Христина. Ми знаходимося в центрі Дніпра. І сьогодні вона стане нашою іноземкою, аби перевірити чи дійсно професіонали працюють у туристичному центру міста. Спілкуватись з персоналом вона буде виключно англійською. За легендою Христина приїхала до Дніпра з Греції. І хоче відвідати найцікавіші локації міста. Нашу іноземку зустрічають дві працівниці центру. Діалог англійською вдається. Співробітниці центру пропонують Христині абсолютно безкоштовну англомовну карту з головними пам’ятками міста. І детально розповідають про кожну з них. Десять хвилин спілкування і наша «підставна» іноземка залишає відгук у журналі та прощається. Отже, працівники центру зі своїми обов’язками впоралися. Йдемо до них вже у відкриту. Ірина працює у центрі вісім місяців. Наш експеримент сприйняла позитивно. Мовляв, розуміє, що вони обличчя міста. І повинні триматися гідно. А от іноземці тут останнім часом рідкі гості. Кажуть, усе через те, що не сезон. Також жінка розповідає: основа їхньої роботи — це інформування про усі можливі екскурсії та надання іншої інформаційної допомоги. Тобто, такий собі англомовний довідник для іноземних гостей. Однак Дніпро чомусь досі залишається чи не найменш популярним містом для відвідування. На думку гідів, усе через брак інформації. Проте, вже з березня туристичний центр Дніпра презентує двадцять нових екскурсій до найрізноманітніших куточків області. Групи будуть збирати безпосередньо біля головного приміщення та автобусами розвозити по локаціях.

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