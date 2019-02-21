



Реорганізація чи закриття? Працівники 8-ї міської лікарні, на вулиці Космічній, б’ють на сполох! Вони дізналися: медзаклад планують реорганізувати та об’єднати з обласним онкодиспансером на Гавриленка. Персонал боїться, що лікарню просто закриють. Тож мешканці Дніпра та навколишніх районів області залишаться без цілодобової лор- та офтальмологічної допомоги. Лікарі вже звернулися до усіх можливих інстанцій — написали навіть Президенту. Про те, що їхню лікарню планують реорганізувати та приєднати до онкодиспансеру, медперсонал дізнався випадково — на сайті облради. З ними, кажуть, ніхто не радився та нічого не пояснював. Ця лікарня — чи не єдиний медзаклад Дніпра, де лор та окуліст приймають цілодобово, на вихідних та святах, кажуть співробітники. А щелепно-лицевої дитячої хірургії такого рівня взагалі немає в місті. Медперсонал боїться, що лікарню просто закриють. Адже для двох медзакладів в одному приміщенні місця не вистачить. Та проблема не лише в цьому, кажуть лікарі. Одна будівля на два заклади — загроза, перш за все, для пацієнтів онкодиспансеру. Новина про можливу реорганізацію сколихнула не лише медперсонал, а й пацієнтів. Катерина — мама двох маленьких дітей, які лікуються в офтальмологічному відділенні. Щопівроку вони тут проходять лікування. І воно дає результати. Світлана із донькою — на обліку у лора. Їм тут неодноразово допомагали у найскладніших ситуаціях. Зараз доля медзакладу у руках обласних депутатів. Питання його реорганізації розглядатимуть вже завтра на сесії. Тож лікарі просять усіх пацієнтів та просто небайдужих містян, прийти під стіни обласної ради. Та підтримати протест проти реорганізації закладу та його об’єднання з онкодиспансером.

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