11 канал
22 февраля 2019 | 16:52

Реорганізація чи закриття? Реорганізація чи закриття?

21 февраля 2019 17:56

Працівники 8-ї міської лікарні, на вулиці Космічній, б’ють на сполох! Вони дізналися: медзаклад планують реорганізувати та об’єднати з обласним онкодиспансером на Гавриленка. Персонал боїться, що лікарню просто закриють.

18:24Сьогодні всесвітній День екскурсовода
18:19Ризикують залишитись без полювання
18:18Василь Вірастюк на заводі «Інтерпайп»
18:07Туристичний центр Дніпра святкує рік із дня відкриття
17:37Сьогодні 135 річниця з дня народження майстрині петриківського розпису Тетяни Пати
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Догхантера — за ґрати

21 февраля 2019 17:53

Дніпряни вимагають тюремного ув’язнення для скандально відомого киянина Олексія Святогора. Чоловіка звинувачують у пропаганді насильства та жорстоких вбивствах безпритульних тварин. З лозунгами та плакатами проти одіозного душогуба  небайдужі містяни сьогодні вийшли під стіни обласної прокуратури. Святогора — за решітку! … Кілька десятків мітингарів сьогодні вийшли під стіни обласної прокуратури. Люди вимагають, щоби київський догхантер Олексій Святогор отримав покарання та потрапив за ґрати. Святогор відомий жорстокими вбивствами безпритульних тварин. У цьому він неодноразово публічно зізнавався та навіть демонстрував в інтернеті фото і відеодокази своїх злодіянь. Ось, приміром, одна з його останніх публічних погроз. Минулого року чоловіка затримали правоохоронці. Його звинувачують у пропагуванні насильства і жорстокості. Минулого року суд обрав Святогору запобіжний захід -перебування під вартою без права внесення застави. Однак потім йому призначили домашній арешт. Сьогодні ж — нарешті! — суд над живодером розпочався. Окрім покарання догхантера дніпровські мітингарі просять привернути увагу громадськості до проблеми безпритульних тварин. Мітинг тривав близько години, але до людей представники прокуратури так і не вийшли. Утім, активісти задоволені, що до акції приєднались небайдужі перехожі. Аналогічний мітинг відбувся також і у столиці. Активісти обіцяють: доки головний догхантер країни не опиниться за ґратами — громадськість не заспокоїться.

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