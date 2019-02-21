



Догхантера — за ґрати Дніпряни вимагають тюремного ув’язнення для скандально відомого киянина Олексія Святогора. Чоловіка звинувачують у пропаганді насильства та жорстоких вбивствах безпритульних тварин. З лозунгами та плакатами проти одіозного душогуба небайдужі містяни сьогодні вийшли під стіни обласної прокуратури. Святогора — за решітку! … Кілька десятків мітингарів сьогодні вийшли під стіни обласної прокуратури. Люди вимагають, щоби київський догхантер Олексій Святогор отримав покарання та потрапив за ґрати. Святогор відомий жорстокими вбивствами безпритульних тварин. У цьому він неодноразово публічно зізнавався та навіть демонстрував в інтернеті фото і відеодокази своїх злодіянь. Ось, приміром, одна з його останніх публічних погроз. Минулого року чоловіка затримали правоохоронці. Його звинувачують у пропагуванні насильства і жорстокості. Минулого року суд обрав Святогору запобіжний захід -перебування під вартою без права внесення застави. Однак потім йому призначили домашній арешт. Сьогодні ж — нарешті! — суд над живодером розпочався. Окрім покарання догхантера дніпровські мітингарі просять привернути увагу громадськості до проблеми безпритульних тварин. Мітинг тривав близько години, але до людей представники прокуратури так і не вийшли. Утім, активісти задоволені, що до акції приєднались небайдужі перехожі. Аналогічний мітинг відбувся також і у столиці. Активісти обіцяють: доки головний догхантер країни не опиниться за ґратами — громадськість не заспокоїться.

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