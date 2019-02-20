11 канал
21 февраля 2019 | 16:01

Збили просто навпроти школи Збили просто навпроти школи

20 февраля 2019 17:12

У Дніпрі під колесами вантажівки ледь не загинув 14-річний школяр. Хлопець переходив дорогу по «зебрі»! Керівництво навчального закладу б’є на сполох! Адже це далеко не перший випадок, коли на цьому переході автівки калічать дітей.

17:37Сьогодні 135 річниця з дня народження майстрині петриківського розпису Тетяни Пати
17:23Співпраця освітян та роботодавців
17:16У Дніпрі вшанували пам’ять героїв Небесної сотні
16:13Сперечалися до хрипоти
17:49Леніна — на дно
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Обережно, сказ!

20 февраля 2019 17:29

У Дніпрі лише з початку року зафіксовано 2 випадки захворювання тварин на смертельну недугу! Це майже стільки ж, як і за увесь минулий рік. Експерти пояснюють: в регіоні надміру зростає популяція чорно-бурої лисиці, що часто переносить сказ.  Ветеринари закликають вакцинувати домашніх улюбленців. Лікарі ж — остерігатись гризунів, летючих мишей та безхатніх тварин, бо більшість з них не мають щеплень. Якщо ж вас вкусили, або навіть просто подряпали — треба негайно звертатись до найближчого травмпункту.

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