



Обережно, сказ! У Дніпрі лише з початку року зафіксовано 2 випадки захворювання тварин на смертельну недугу! Це майже стільки ж, як і за увесь минулий рік. Експерти пояснюють: в регіоні надміру зростає популяція чорно-бурої лисиці, що часто переносить сказ. Ветеринари закликають вакцинувати домашніх улюбленців. Лікарі ж — остерігатись гризунів, летючих мишей та безхатніх тварин, бо більшість з них не мають щеплень. Якщо ж вас вкусили, або навіть просто подряпали — треба негайно звертатись до найближчого травмпункту.

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