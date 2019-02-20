11 канал
21 февраля 2019 | 16:01

Збили просто навпроти школи Збили просто навпроти школи

20 февраля 2019 17:12

У Дніпрі під колесами вантажівки ледь не загинув 14-річний школяр. Хлопець переходив дорогу по «зебрі»! Керівництво навчального закладу б’є на сполох! Адже це далеко не перший випадок, коли на цьому переході автівки калічать дітей.

17:37Сьогодні 135 річниця з дня народження майстрині петриківського розпису Тетяни Пати
17:29Обережно, сказ!
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Співпраця освітян та роботодавців

20 февраля 2019 17:23

В Україні катастрофічно не вистачає інженерно-технічних кадрів. Аби вирішити цю проблему в державі розробили СТЕМ проект. Це стратегічний напрямок і його задача якомога раніше розяснювати школярам та студентам, що таке технічні спеціальності.  А ще давати можливість спробувати свої сили на виробництвах. Про це сьогодні говорили під час круглого столу з представниками навчальних закладів та роботодавців. СТЕМ проект сьогодні охопив сорок один навчальний заклад Дніпропетровщини. Це ліцеї та школи, в тому числі і у віддалених районах. В них проводять своєрідне дослідження серед учнів, батьків, громади. Аби вирішити яким чином можна заохотити підлітків обирати інженерно-технічні спеціальності. Одна з таких практик «Лабораторія Мехатронік». Це спільна робота Дніпровської Політехніки та компанії Інтерпайп. Остання закупила унікальне обладнання, на якому безкоштовно проходитимуть навчання учні та студенти. В Інтерпайпі це називають — розумною інвестицією. Перші дослідження СТЕМ проекту показали: учні не надто цікавляться такими предметами як фізика та математика. Пробудити інтерес до точних дисциплін також задача проекту. А ще розяснити матераільні та карерні переваги. Співпраця освітян та роботодавців тільки починається. Але якщо робити крок за кроком, проблему дефіциту фахівців на ринку праці можна вирішити. Про це свідчить і досвід інших країн.

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