



Співпраця освітян та роботодавців В Україні катастрофічно не вистачає інженерно-технічних кадрів. Аби вирішити цю проблему в державі розробили СТЕМ проект. Це стратегічний напрямок і його задача якомога раніше розяснювати школярам та студентам, що таке технічні спеціальності. А ще давати можливість спробувати свої сили на виробництвах. Про це сьогодні говорили під час круглого столу з представниками навчальних закладів та роботодавців. СТЕМ проект сьогодні охопив сорок один навчальний заклад Дніпропетровщини. Це ліцеї та школи, в тому числі і у віддалених районах. В них проводять своєрідне дослідження серед учнів, батьків, громади. Аби вирішити яким чином можна заохотити підлітків обирати інженерно-технічні спеціальності. Одна з таких практик «Лабораторія Мехатронік». Це спільна робота Дніпровської Політехніки та компанії Інтерпайп. Остання закупила унікальне обладнання, на якому безкоштовно проходитимуть навчання учні та студенти. В Інтерпайпі це називають — розумною інвестицією. Перші дослідження СТЕМ проекту показали: учні не надто цікавляться такими предметами як фізика та математика. Пробудити інтерес до точних дисциплін також задача проекту. А ще розяснити матераільні та карерні переваги. Співпраця освітян та роботодавців тільки починається. Але якщо робити крок за кроком, проблему дефіциту фахівців на ринку праці можна вирішити. Про це свідчить і досвід інших країн.

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