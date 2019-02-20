11 канал
21 февраля 2019 | 16:01

Збили просто навпроти школи Збили просто навпроти школи

20 февраля 2019 17:12

У Дніпрі під колесами вантажівки ледь не загинув 14-річний школяр. Хлопець переходив дорогу по «зебрі»! Керівництво навчального закладу б’є на сполох! Адже це далеко не перший випадок, коли на цьому переході автівки калічать дітей.

17:37Сьогодні 135 річниця з дня народження майстрині петриківського розпису Тетяни Пати
17:29Обережно, сказ!
17:23Співпраця освітян та роботодавців
16:13Сперечалися до хрипоти
17:49Леніна — на дно
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У Дніпрі вшанували пам’ять героїв Небесної сотні

20 февраля 2019 17:16

Саме події 20 лютого називають найтрагічнішими у тих протистояннях. Тоді в Києві на вулиці Інститутській впродовж кількох годин снайпери розстрілювали майданівців. Того дня вбито було найбільше протестувальників, близько півсотні.  Тож цей день й оголосили Днем Героїв Небесної сотні.

Вона сьогодні тут, серед тих, хто прийшов вшанувати пам’ять героїв небесної сотні. Ольга — активістка і київського, і дніпровського майданів. Зізнається, їй важко згадувати ті часи. Бо бачила чимало. Та впевнена — та зима, таки нас змінила. Розбудила нашу свідомість. Кирило також активний учасник Євромайдану. Пережив і розгін протестувальників, і напади тітушок, і поранення друзів. Впевнений — усе було не дарма. Ті події змусили людей повірити в себе. Вшанувати пам’ять загиблих на алеї героїв зібралися волонтери, герої АТО та просто небайдужі містяни. Вони поклали квіти до меморіалу, а священнослужителі відслужили панахиду.

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