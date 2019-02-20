У Дніпрі вшанували пам’ять героїв Небесної сотні

Саме події 20 лютого називають найтрагічнішими у тих протистояннях. Тоді в Києві на вулиці Інститутській впродовж кількох годин снайпери розстрілювали майданівців. Того дня вбито було найбільше протестувальників, близько півсотні. Тож цей день й оголосили Днем Героїв Небесної сотні.

Вона сьогодні тут, серед тих, хто прийшов вшанувати пам’ять героїв небесної сотні. Ольга — активістка і київського, і дніпровського майданів. Зізнається, їй важко згадувати ті часи. Бо бачила чимало. Та впевнена — та зима, таки нас змінила. Розбудила нашу свідомість. Кирило також активний учасник Євромайдану. Пережив і розгін протестувальників, і напади тітушок, і поранення друзів. Впевнений — усе було не дарма. Ті події змусили людей повірити в себе. Вшанувати пам’ять загиблих на алеї героїв зібралися волонтери, герої АТО та просто небайдужі містяни. Вони поклали квіти до меморіалу, а священнослужителі відслужили панахиду.



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