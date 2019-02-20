У Дніпрі вшанували пам’ять героїв Небесної сотні

У Дніпрі під колесами вантажівки ледь не загинув 14-річний школяр. Хлопець переходив дорогу по «зебрі»! Керівництво навчального закладу б’є на сполох! Адже це далеко не перший випадок, коли на цьому переході автівки калічать дітей.
Саме події 20 лютого називають найтрагічнішими у тих протистояннях. Тоді в Києві на вулиці Інститутській впродовж кількох годин снайпери розстрілювали майданівців. Того дня вбито було найбільше протестувальників, близько півсотні. Тож цей день й оголосили Днем Героїв Небесної сотні.
Вона сьогодні тут, серед тих, хто прийшов вшанувати пам’ять героїв небесної сотні. Ольга — активістка і київського, і дніпровського майданів. Зізнається, їй важко згадувати ті часи. Бо бачила чимало. Та впевнена — та зима, таки нас змінила. Розбудила нашу свідомість. Кирило також активний учасник Євромайдану. Пережив і розгін протестувальників, і напади тітушок, і поранення друзів. Впевнений — усе було не дарма. Ті події змусили людей повірити в себе. Вшанувати пам’ять загиблих на алеї героїв зібралися волонтери, герої АТО та просто небайдужі містяни. Вони поклали квіти до меморіалу, а священнослужителі відслужили панахиду.