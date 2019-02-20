



Сперечалися до хрипоти Депутати міськради після численних дискусій таки домовилися про порядок передачі будинків ОСББ з житлового фонду міста. Сьогодні за проект проголосували на сесії. Також схвалили революційну для міста програму боротьби з амброзією. Вона передбачає не лише системне винищення карантинних рослин, а й медичну допомогу дніпрянам, які влітку потерпають від алергії. З рішенням сьогоднішньої сесії у Дніпра з’явилася можливість оновити половину тролейбусного парку. Депутати погодили умови кредиту, яке місто бере у ЄБРР та Європейського інвестиційного банку. Мова про 13 мільйонів євро. Ставка менш як 5 % на рік, тому для міста це досить вигідно. Багато суперечок виникло стосовно порядку передачі будинків ОСББ. Напередодні депутати та громадські активісти збиралися на погоджувальну раду й зрештою допрацювали текст рішення. Кажуть, декілька депутатів зірвали голос у дискусіях з найбільш суперечливих моментів. Важливу стратегію прийняли й щодо боротьби з амброзією. За карантинні рослини планують узятися одночасно по всьому місту й проводити профілактичні заходи кілька разів на сезон. Десь бур’ян скошуватимуть, в інших районах — застосують агроречовини для знешкодження амброзії. На недбалих хазяїв та підприємств чекають штрафи. Також закуплять ловушки для пилку, які визначатимуть алергени та час їхнього розповсюдження. До винищення амброзії додали й ще медичну програму. В міськраді вважають, що вона зможе суттєво полегшити життя дніпрян, які влітку страждають від алергії. Також депутати звернулися до Кабміну з вимогою знайти гроші на добудову об’їзної дороги навколо Дніпра. А от петицію про безготівковий розрахунок в маршрутках, яка надійшла від мешканців міста, — сесія розглядати не стала. Директор транспортного департаменту заявив, що така вимога незаконна. Бо смартфони та приват-24 є не у всіх.

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