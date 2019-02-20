Сперечалися до хрипоти

У Дніпрі під колесами вантажівки ледь не загинув 14-річний школяр. Хлопець переходив дорогу по «зебрі»! Керівництво навчального закладу б’є на сполох! Адже це далеко не перший випадок, коли на цьому переході автівки калічать дітей.
Депутати міськради після численних дискусій таки домовилися про порядок передачі будинків ОСББ з житлового фонду міста. Сьогодні за проект проголосували на сесії. Також схвалили революційну для міста програму боротьби з амброзією. Вона передбачає не лише системне винищення карантинних рослин, а й медичну допомогу дніпрянам, які влітку потерпають від алергії. З рішенням сьогоднішньої сесії у Дніпра з’явилася можливість оновити половину тролейбусного парку. Депутати погодили умови кредиту, яке місто бере у ЄБРР та Європейського інвестиційного банку. Мова про 13 мільйонів євро. Ставка менш як 5 % на рік, тому для міста це досить вигідно. Багато суперечок виникло стосовно порядку передачі будинків ОСББ. Напередодні депутати та громадські активісти збиралися на погоджувальну раду й зрештою допрацювали текст рішення. Кажуть, декілька депутатів зірвали голос у дискусіях з найбільш суперечливих моментів. Важливу стратегію прийняли й щодо боротьби з амброзією. За карантинні рослини планують узятися одночасно по всьому місту й проводити профілактичні заходи кілька разів на сезон. Десь бур’ян скошуватимуть, в інших районах — застосують агроречовини для знешкодження амброзії. На недбалих хазяїв та підприємств чекають штрафи. Також закуплять ловушки для пилку, які визначатимуть алергени та час їхнього розповсюдження. До винищення амброзії додали й ще медичну програму. В міськраді вважають, що вона зможе суттєво полегшити життя дніпрян, які влітку страждають від алергії. Також депутати звернулися до Кабміну з вимогою знайти гроші на добудову об’їзної дороги навколо Дніпра. А от петицію про безготівковий розрахунок в маршрутках, яка надійшла від мешканців міста, — сесія розглядати не стала. Директор транспортного департаменту заявив, що така вимога незаконна. Бо смартфони та приват-24 є не у всіх.