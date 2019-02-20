



Збили просто навпроти школи У Дніпрі під колесами вантажівки ледь не загинув 14-річний школяр. Хлопець переходив дорогу по «зебрі»! Керівництво навчального закладу б’є на сполох! Адже це далеко не перший випадок, коли на цьому переході автівки калічать дітей. Трагедія ледь не сталася на цьому нерегульованому пішохідному переході, прямо перед школою. Хлопчик саме переходив дорогу, аби встигнути на перший урок, аж раптом його збиває вантажівка — просто на зебрі! Із забоями та підозрою на струс мозку хлопчика негайно доправили до дитячої лікарні на Космічній. І хоча загрози життю наразі немає, кілька днів він лишатиметься під пильним наглядом лікарів. Правоохоронцям водій вантажівки пояснив: хлопчик начебто сам порушив правила дорожнього руху — вистрибнув просто йому під колеса. А от керівництво школи винуватить у ДТП погано облаштований пішохідний перехід. Твердять, так само на цій «зебрі» збили щонайменше три дитини. Кажуть, неодноразово благали контролюючі органи встановити світлофор, або бодай лежачий поліцейський, та все марно. Налякані батьки тепер не дозволяють дітям самим переходити дорогу. Буквально водять до школи за руку, адже машини тут розганяються не на жарт. Встановлення світлофору перед сумнозвісним переходом, кажуть копи, — у компетенції міськради. Наразі слідчі встановлюють деталі аварії та просять усіх свідків, а особливо водіїв з відеореєстраторами — звертатись до поліції. Аби зрештою з’ясувати, чи правду каже водій.

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