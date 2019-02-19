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20 февраля 2019 | 09:24
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Три дні — і пільгам кінець!19 февраля 2019 17:30
23 лютого завершується «солодке життя» євробляхерів! Пільгове розмитнення автівок на єврономерах, коли легалізуватись можна було за піввартості зборів, стрімко фінішує. Водії по усій країні вже буквально штурмують митні пости. У Дніпрі ажіотаж — шалений.
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