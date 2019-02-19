



Леніна — на дно В буквальному сенсі. У Дніпрі дайвери-ентузіасти втопили величезну голову Ілліча. Бюст зроблений з водостійкої смоли їм подарували прихильники. Ентузіасти вирішили приєднати його до колекції підводного парку-музею у Новомиколаївському кар’єрі. Там уже зберігаються купа експонатів радянського періоду. Перед зануренням — вождя всесвітнього пролетаріату добряче розфарбували, одягли у яскраву бандану і перетворили на справжнього пірата.

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