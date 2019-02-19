11 канал
20 февраля 2019 | 09:24

Три дні - і пільгам кінець! Три дні — і пільгам кінець!

19 февраля 2019 17:30

23 лютого завершується «солодке життя» євробляхерів! Пільгове розмитнення автівок на єврономерах, коли легалізуватись можна було за піввартості зборів, стрімко фінішує. Водії по усій країні вже буквально штурмують митні пости. У Дніпрі ажіотаж — шалений.

17:47Сьогодні супермісяць
17:4211 канал продовжує втілювати мрії мешканців геріатричного пансіонату
17:35Боротьба за альма-матер
17:29Ледь не попрощалися із життям… через яму на дорозі
18:35У Дніпрі побільшає амбулаторій
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Леніна — на дно

19 февраля 2019 17:49

В буквальному сенсі. У Дніпрі дайвери-ентузіасти втопили величезну голову Ілліча. Бюст зроблений з водостійкої смоли їм подарували прихильники.  Ентузіасти вирішили приєднати його до колекції підводного парку-музею у Новомиколаївському кар’єрі. Там уже зберігаються купа експонатів радянського періоду. Перед зануренням — вождя всесвітнього пролетаріату добряче розфарбували, одягли у яскраву бандану і перетворили на справжнього пірата.

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