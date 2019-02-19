Сьогодні супермісяць

23 лютого завершується «солодке життя» євробляхерів! Пільгове розмитнення автівок на єврономерах, коли легалізуватись можна було за піввартості зборів, стрімко фінішує. Водії по усій країні вже буквально штурмують митні пости. У Дніпрі ажіотаж — шалений.
Астрономія корисна тому, що вона прекрасна. Увесь світ має унікальну можливість побачити дивовижне космічне явище. Саме ввечері вісімнадцятого лютого супутник Землі опиниться на тридцять тисяч кілометрів ближче до нашої планети, ніж зазвичай. Спостерігати за Супермісяцем можна аж до світанку. Наступного разу таким великим його можна буде побачити тільки через вісім років. Астрологи кажуть: мешканцям Дніпра сьогодні неабияк пощастило. Погода ясна, тому кожен може насолодитися красою Супермісяця.