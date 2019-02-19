



Сьогодні супермісяць Астрономія корисна тому, що вона прекрасна. Увесь світ має унікальну можливість побачити дивовижне космічне явище. Саме ввечері вісімнадцятого лютого супутник Землі опиниться на тридцять тисяч кілометрів ближче до нашої планети, ніж зазвичай. Спостерігати за Супермісяцем можна аж до світанку. Наступного разу таким великим його можна буде побачити тільки через вісім років. Астрологи кажуть: мешканцям Дніпра сьогодні неабияк пощастило. Погода ясна, тому кожен може насолодитися красою Супермісяця.

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