11 канал
20 февраля 2019 | 09:24

Три дні - і пільгам кінець! Три дні — і пільгам кінець!

19 февраля 2019 17:30

23 лютого завершується «солодке життя» євробляхерів! Пільгове розмитнення автівок на єврономерах, коли легалізуватись можна було за піввартості зборів, стрімко фінішує. Водії по усій країні вже буквально штурмують митні пости. У Дніпрі ажіотаж — шалений.

17:49Леніна — на дно
17:4211 канал продовжує втілювати мрії мешканців геріатричного пансіонату
17:35Боротьба за альма-матер
17:29Ледь не попрощалися із життям… через яму на дорозі
18:35У Дніпрі побільшає амбулаторій
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Сьогодні супермісяць

19 февраля 2019 17:47

Астрономія корисна тому, що вона прекрасна. Увесь світ має унікальну можливість побачити дивовижне космічне явище. Саме ввечері вісімнадцятого лютого супутник Землі опиниться на тридцять тисяч кілометрів ближче до нашої планети, ніж зазвичай.  Спостерігати за Супермісяцем можна аж до світанку. Наступного разу таким великим його можна буде побачити тільки через вісім років. Астрологи кажуть: мешканцям Дніпра сьогодні неабияк пощастило. Погода ясна, тому кожен може насолодитися красою Супермісяця.

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