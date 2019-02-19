11 канал
20 февраля 2019 | 09:24

Три дні - і пільгам кінець! Три дні — і пільгам кінець!

19 февраля 2019 17:30

23 лютого завершується «солодке життя» євробляхерів! Пільгове розмитнення автівок на єврономерах, коли легалізуватись можна було за піввартості зборів, стрімко фінішує. Водії по усій країні вже буквально штурмують митні пости. У Дніпрі ажіотаж — шалений.

17:49Леніна — на дно
17:47Сьогодні супермісяць
17:4211 канал продовжує втілювати мрії мешканців геріатричного пансіонату
17:29Ледь не попрощалися із життям… через яму на дорозі
18:35У Дніпрі побільшає амбулаторій
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Боротьба за альма-матер

19 февраля 2019 17:35

Студенти та викладачі дніпропетровського театрально-художнього коледжу б’ють на сполох. Адже підозрюють — міські посадовці планують виселити їх із приміщення у самісінькому центрі Дніпра. Долю корпусу мають вирішити на найближчій сесії обласної ради.  Там його планують передати із балансу області — місту. Чому це так налякало увесь колектив коледжу і чи справді студентів із рідних аудиторій можуть попросити просто на вулицю? Понад чотири сотні студентів та півсотні викладачів художнього відділення коледжу живуть наче на пороховій діжці. Вони проти того, аби будівлю віддавали місту. Адже у такому випадку, що буде з ними — невідомо. Найбільше колектив боїться того, що їх просто виселять із цієї будівлі й запропонують іншу. Та знайти таке ж приміщення, яке б відповідало запитам митців, кажуть практично неможливо. А тут і великі аудиторії, і новий ремонт, і студії, що ідеально підходять для занять творчістю. У коледжі своя унікальна школа Петриківського розпису. За знаннями та кваліфікацією сюди з’їжджаються бажаючі не лише з Дніпропетровської області. У цій аудиторії, де зараз займаються майбутні майстри, все зроблено саме під їхні потреби. Тож покидати приміщення, у яке вклали стільки сил, тут не хочуть. На захист свого корпусу стали і студенти. Вони стукають в усі можливі двері в надії, що їх почують. І хоч депутати міськради на сесії 23 січня дали згоду взяти у власність міста будівлю на площі Успенській 14. Це лише початок. Останнє слово — передати чи залишити мають сказати вже обласні обранці. На сесії, що відбудеться цієї п’ятниці. Чи залишаться ці унікальні аудиторії студентам? Чи не доведеться переїжджати викладачам? І зрештою, чи справдяться усі ці побоювання колективу театрально-художнього коледжу, якщо обласні депутати таки віддадуть цю будівлю місту? Нині це питання залишається відкритим.

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