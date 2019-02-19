



Три дні — і пільгам кінець! 23 лютого завершується «солодке життя» євробляхерів! Пільгове розмитнення автівок на єврономерах, коли легалізуватись можна було за піввартості зборів, стрімко фінішує. Водії по усій країні вже буквально штурмують митні пости. У Дніпрі ажіотаж — шалений. В чергах — сотні євробляхерів. А інспекторів на всіх не вистачає. Тому тисячі автолюбителів ризикують банально не встигнути. Наш Єгор Ромахло — з епіцентру євробляхерського колапсу. «Півтори сотні автівок у черзі й усі — намагаються встигнути. Всього три дні залишилось до завершення пільгового розмитнення машин на європейських номерах. І вже з 23 лютого ціна такої процедури здорожчає як мінімум у двічі.)) Це митний пост Слобожанський, що на лівому березі. На паркувальному майданчику — яблуку ніде впасти. Тут євробляхи чекають на свою чергу в отриманні української реєстрації. Тягнучка навіть на в’їзді. Деякі водії стоять вже по 3—4 години, щоб просто заїхати на території митниці. До того ж, аби залишити свою автівку на паркувальному майданчику митниці — потрібно викласти солідну суму. За два — три дні, які зазвичай йдуть на реєстрацію євробляхи, водії біднішають на п’ятсот — шістсот гривень. Інспектори митниці пояснюють — все через небувалий ажіотаж. Мовляв, для всіх місць не вистачає. Інспектори запевняють — їхня робота займає не більше чотирьох годин на одну машину. А от затримки у розмитнені найчастіше виникають через проблеми власників із документами. Працює ж пост з дев’ятої години ранку до опівночі. Та якщо ж вам все-таки пощастило вчасно пройти усі дванадцять кіл пекла на митниці — вас чекає ще одне. Вже у сервісному центрі. Ось така черга за українськими номерами вишикувалась на вулиці Малиновського. У самому сервісному центрі підтвердили — електронна система дійсно висить. Все через величезний потік євробляхерів. Мовляв, аншлаг тут вже останні два місяці. Враховуючи технічні проблеми та персонал усього в шість осіб — за день вдається «ощасливити» не більше як пів сотні автовласників. Повідомлення про технічні проблеми навіть є на головному сайті сервісного центру МВС. Тож водіям можна побажати лише витримки та міцних нервів. Наразі ж офіційно в Україні розмитнили понад двадцять тисяч євроблях. Державному бюджету це принесло понад півтора мільярди гривень. У тих, хто не встигне розмитнити своє авто до двадцять третього лютого — буде шанс зареєструвати його вже за повну ціну до кінця травня. Після цього — автівки на єврономерах почнуть банально конфісковувати.

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