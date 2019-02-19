



Ледь не попрощалися із життям… через яму на дорозі На Криворізькій трасі водій фури не помітив величезної вибоїни і вскочив у неї колесом. Вантажівка провалилася майже на півметра. Після спроби виїхали з провалля — автівку повело вбік і вона протаранила відбійник. Його величезні шматки відкинуло на другу смугу, якою саме рухалась старенька ВАЗівка. Намагаючись уникнути зіткнення, її водій протаранив відбійник з іншого боку та ледь не вилетів — просто у провалля. Лише дивом, у результаті ДТП ніхто, крім машин, не постраждав.

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