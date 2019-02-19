23 лютого завершується «солодке життя» євробляхерів! Пільгове розмитнення автівок на єврономерах, коли легалізуватись можна було за піввартості зборів, стрімко фінішує. Водії по усій країні вже буквально штурмують митні пости. У Дніпрі ажіотаж — шалений.
Ледь не попрощалися із життям… через яму на дорозі
19 февраля 2019 17:29
На Криворізькій трасі водій фури не помітив величезної вибоїни і вскочив у неї колесом. Вантажівка провалилася майже на півметра. Після спроби виїхали з провалля — автівку повело вбік і вона протаранила відбійник. Його величезні шматки відкинуло на другу смугу, якою саме рухалась старенька ВАЗівка. Намагаючись уникнути зіткнення, її водій протаранив відбійник з іншого боку та ледь не вилетів — просто у провалля. Лише дивом, у результаті ДТП ніхто, крім машин, не постраждав.