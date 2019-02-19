11 канал
20 февраля 2019 | 09:25

Три дні - і пільгам кінець! Три дні — і пільгам кінець!

19 февраля 2019 17:30

23 лютого завершується «солодке життя» євробляхерів! Пільгове розмитнення автівок на єврономерах, коли легалізуватись можна було за піввартості зборів, стрімко фінішує. Водії по усій країні вже буквально штурмують митні пости. У Дніпрі ажіотаж — шалений.

17:49Леніна — на дно
17:47Сьогодні супермісяць
17:4211 канал продовжує втілювати мрії мешканців геріатричного пансіонату
17:35Боротьба за альма-матер
18:35У Дніпрі побільшає амбулаторій
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Ледь не попрощалися із життям… через яму на дорозі

19 февраля 2019 17:29

На Криворізькій трасі водій фури не помітив величезної вибоїни і вскочив у неї колесом. Вантажівка провалилася майже на півметра. Після спроби виїхали з провалля — автівку повело вбік і вона протаранила відбійник.  Його величезні шматки відкинуло на другу смугу, якою саме рухалась старенька ВАЗівка. Намагаючись уникнути зіткнення, її водій протаранив відбійник з іншого боку та ледь не вилетів — просто у провалля. Лише дивом, у результаті ДТП ніхто, крім машин, не постраждав.

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