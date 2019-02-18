





У Дніпрі побільшає амбулаторій Протягом найближчих років у місті побудують або реконструюють приміщення первинної ланки. До сімдесяти трьох, що зараз працюють в місті, планують додати ще 29. Їх зведуть за гроші, які мерія розраховує отримати від Всесвітнього банку. Сьогодні ж на житломасиві «Західний» відкрили амбулаторію, яка була відбудована коштом міського бюджету. На амбулаторію, яку реконструювали на Західному місто витратило мільйон вісімсот тисяч гривень. Занедбане приміщення, де працював лише один лікар, перетворили на повноцінний заклад з двома десятками кабінетів. Зараз він обслуговує чотири з половиною тисяч мешканців, у тому числі 900 дітей. В амбулаторії ведуть прийом два сімейних лікарі, але адміністрація планує взяти ще одного. Є й педіатр. Також можна записатися до вузьких спеціалістів. Щоденно кожен фахівець приймає від 20 до 30 пацієнтів. Й, звісно, сімейні лікарі активно укладають угоди з пацієнтами. 1800 підписаних декларацій ще ніхто не має, але в лідери вийшов ось цей досвідчений медичний тандем. Від кількості укладених угод, тобто — прийнятих на обслуговування пацієнтів, — залежить зарплатня усіх медпрацівників закладу. Сімейні лікарі, отримуватимуть премії тим вище, чим більше людей захочуть в них лікуватися. Вважається, що цілком імовірно вийти на пристойні цифри. Щодо міської медицини, то завдяки співпраці з державною та обласною владою у Дніпрі з’являться 29 нових амбулаторій. Деякі з будівель реконструюють, частину — зведуть з нуля. Обіцяють, що це будуть заклади європейського типу, з гарними ремонтами, меблями й сучасним медичним обладнанням. ці заклади додадуться до сімдесяти трьох амбулаторій, що вже працюють у Дніпрі.

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