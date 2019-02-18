Ми чекаємо на вас удома…

На водоймах майже не залишилось криги. Втім любителі екстремальної риболовлі — попри небезпеку — все ж ризикують і виходять на тонкий лід! Лише минулими вихідними надзвичайники врятували одразу шістьох рибалок, які провалились у холодну воду. На щастя, всі залишились живі. А от у Кривому Розі один чоловік загинув.
У Дніпрі відбулась акція на підтримку моряків, яких в листопаді захопили у полон російські кораблі в районі Керченської протоки. Містяни розгорнули прапор Воєнно-морських сил України та утворили живим ланцюгом національний символ — тризуб. Прапор військово-морських сил, розміром 3 на 4,5 метри розгорнули у Дніпрі. До акції долучились десятки небайдужих, люди впевнені, що така підтримка українських бранців вкрай необхідно. Прапор військово-морських сил як експонат передали до музею АТО, вже відсьогодні його піднімуть там на флагшток. Нагадаємо, сьогодні в Московському суді розглянуть апеляційні скарги чотирьох військовополонених. Захист українських моряків оскаржує постанову Лефортовського суду про продовження терміну утримання під вартою бранців до квітня цього року. Раніше російський суд відмовив в апеляції вже 16 полоненим морякам. Далі адвокати планують звернутися до Європейського суду з прав людини.