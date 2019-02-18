11 канал
18 февраля 2019 | 19:28

Обережно - відлига! Обережно — відлига!

18 февраля 2019 18:29

На водоймах майже не залишилось криги. Втім любителі екстремальної риболовлі — попри небезпеку — все ж ризикують і виходять на тонкий лід! Лише минулими вихідними надзвичайники врятували одразу шістьох рибалок, які провалились у холодну воду. На щастя, всі залишились живі. А от у Кривому Розі один чоловік загинув.

18:35У Дніпрі побільшає амбулаторій
18:30Підсумували кількість порушень передвиборчої кампанії за 2 місяці
18:25Троє поранених поліцейських, яких вчора доставили до Дніпра, нині в стабільному стані
18:15Проти смерті тварин задля людських забаганок
18:58Кохання скрізь
НОВОСТИ АНОНСЫ ПРОГРАММЫ РЕКЛАМА
Сервисы

Ми чекаємо на вас удома…

Ми чекаємо на вас удома…

18 февраля 2019 18:32

У Дніпрі відбулась акція на підтримку моряків, яких в листопаді захопили у полон російські кораблі в районі Керченської протоки. Містяни розгорнули прапор Воєнно-морських сил України та утворили живим ланцюгом національний символ — тризуб.  Прапор військово-морських сил, розміром 3 на 4,5 метри розгорнули у Дніпрі. До акції долучились десятки небайдужих, люди впевнені, що така підтримка українських бранців вкрай необхідно. Прапор військово-морських сил як експонат передали до музею АТО, вже відсьогодні його піднімуть там на флагшток. Нагадаємо, сьогодні в Московському суді розглянуть апеляційні скарги чотирьох військовополонених. Захист українських моряків оскаржує постанову Лефортовського суду про продовження терміну утримання під вартою бранців до квітня цього року. Раніше російський суд відмовив в апеляції вже 16 полоненим морякам. Далі адвокати планують звернутися до Європейського суду з прав людини.

Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты.
Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей.

Мы на Google +
Мы на YouTube 11channel


ПОГОДА
Днем

Температура: 5 С°

Ветер: 8,06 м/с

Ночью

Температура: -4 С°

Ветер: 8,06 м/с

КУРСЫ ВАЛЮТ
 EUR   30.80
 RUB   0.41
 USD   27.19
19:00НОВОСТИ 11 КАНАЛА
19:30Доживем до понедельника
20:10#Начиталашоу
Телепрограмма:
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
11 КАНАЛ
ТЕЛЕПРОГРАММА ПРЯМОЙ ЭФИР ВАКАНСИИ О КАНАЛЕ
 
Поиск по сайту:
Copyright © 1998-2019 «11 канал» . Все права защищены.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с украинским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.11tv.dp.ua
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на www.11tv.dp.ua обязательна.
Google+