Підсумували кількість порушень передвиборчої кампанії за 2 місяці

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18 февраля 2019 | 19:28
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Обережно — відлига!18 февраля 2019 18:29
На водоймах майже не залишилось криги. Втім любителі екстремальної риболовлі — попри небезпеку — все ж ризикують і виходять на тонкий лід! Лише минулими вихідними надзвичайники врятували одразу шістьох рибалок, які провалились у холодну воду. На щастя, всі залишились живі. А от у Кривому Розі один чоловік загинув.
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