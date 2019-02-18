





Обережно — відлига! На водоймах майже не залишилось криги. Втім любителі екстремальної риболовлі — попри небезпеку — все ж ризикують і виходять на тонкий лід! Лише минулими вихідними надзвичайники врятували одразу шістьох рибалок, які провалились у холодну воду. На щастя, всі залишились живі. А от у Кривому Розі один чоловік загинув. Чи вартий улов життя? У неділю на сто один надійшло повідомлення, що на водосховищі поблизу селища Самарівка — тоне людина. На місце одразу прибули водолази-рятувальники та витягли невдаху. Як тільки врятували одного, під лід пішли ще п’ять рибалок, які знаходились неподалік. Довелось рятувати і їх. На щастя всі вціліли. А от у Кривому Розі одному з рибалок вижити не вдалось. Чоловік загинув на Карачунівському водосховищі. Рятувальники нагадують, у випадку, якщо ви стали свідком надзвичайної події, негайно телефонувати на сто один. Представники Державної служби надзвичайних ситуацій також вкотре закликають рибалок не виходити на лід. Адже зараз крига вкрай тонка та смертельно небезпечна.

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