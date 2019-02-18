11 канал
18 февраля 2019 | 19:28

Троє поранених поліцейських, яких вчора доставили до Дніпра, нині в стабільному стані Троє поранених поліцейських, яких вчора доставили до Дніпра, нині в стабільному стані

18 февраля 2019 18:25

Двоє правоохоронців наразі в реанімаційному відділенні лікарні імені Мечникова. Ще одного перевезли до обласної офтальмологічної лікарні. У поліцейських численні мінно-вибухові та осколкові поранення. Найважчий стан у 21-річного правоохоронця.

18:35У Дніпрі побільшає амбулаторій
18:32Ми чекаємо на вас удома…
18:30Підсумували кількість порушень передвиборчої кампанії за 2 місяці
18:15Проти смерті тварин задля людських забаганок
18:58Кохання скрізь
НОВОСТИ АНОНСЫ ПРОГРАММЫ РЕКЛАМА
Сервисы

Обережно — відлига!

Обережно — відлига!

18 февраля 2019 18:29

На водоймах майже не залишилось криги. Втім любителі екстремальної риболовлі — попри небезпеку — все ж ризикують і виходять на тонкий лід! Лише минулими вихідними надзвичайники врятували одразу шістьох рибалок, які провалились у холодну воду. На щастя, всі залишились живі. А от у Кривому Розі один чоловік загинув.  Чи вартий улов життя? У неділю на сто один надійшло повідомлення, що на водосховищі поблизу селища Самарівка — тоне людина. На місце одразу прибули водолази-рятувальники та витягли невдаху. Як тільки врятували одного, під лід пішли ще п’ять рибалок, які знаходились неподалік. Довелось рятувати і їх. На щастя всі вціліли. А от у Кривому Розі одному з рибалок вижити не вдалось. Чоловік загинув на Карачунівському водосховищі. Рятувальники нагадують, у випадку, якщо ви стали свідком надзвичайної події, негайно телефонувати на сто один. Представники Державної служби надзвичайних ситуацій також вкотре закликають рибалок не виходити на лід. Адже зараз крига вкрай тонка та смертельно небезпечна.

Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты.
Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей.

Мы на Google +
Мы на YouTube 11channel


ПОГОДА
Днем

Температура: 5 С°

Ветер: 8,06 м/с

Ночью

Температура: -4 С°

Ветер: 8,06 м/с

КУРСЫ ВАЛЮТ
 EUR   30.80
 RUB   0.41
 USD   27.19
19:00НОВОСТИ 11 КАНАЛА
19:30Доживем до понедельника
20:10#Начиталашоу
Телепрограмма:
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
11 КАНАЛ
ТЕЛЕПРОГРАММА ПРЯМОЙ ЭФИР ВАКАНСИИ О КАНАЛЕ
 
Поиск по сайту:
Copyright © 1998-2019 «11 канал» . Все права защищены.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с украинским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.11tv.dp.ua
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на www.11tv.dp.ua обязательна.
Google+