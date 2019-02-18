





Троє поранених поліцейських, яких вчора доставили до Дніпра, нині в стабільному стані Двоє правоохоронців наразі в реанімаційному відділенні лікарні імені Мечникова. Ще одного перевезли до обласної офтальмологічної лікарні. У поліцейських численні мінно-вибухові та осколкові поранення. Найважчий стан у 21-річного правоохоронця. Він отримав складне поранення очей та черепно-мозкову травму. Нині медики роблять все можливе, аби зберегти чоловіку зір. Нагадаємо, в суботу в Донецькій області під час розмінування боєприпасів у нежитловій будівлі стався вибух. Один рятувальник загинув на місці. Ще троє отримали поранення. За фактом вже розпочато досудове розслідування за статтею терористичний акт.

Экспорт в формате RSS ленты Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Мы на Мы на



