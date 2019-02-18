





Проти смерті тварин задля людських забаганок У Верховній Раді зареєстрували законопроект про заборону утримання хутряних ферм. У документі наголошують неприпустимість жорстокого поводження з тваринами та небезпеку для довкілля. Наша Марія Курач поцікавилась у модних експертів, зокрема — з українським модельєром Андре Таном, чи вплине таке рішення на гардероб українців? Натуральне хутро або замінник? Ще кілька років тому — виріб із вбитої тварини був невід’ємним елементом гардеробу чи не кожного українця. Чи вплинули тенденції гуманності на вибір дніпрян? Рушаємо перевірити особисто! Пані Валентина продає головні убори з хутра вже близько двадцяти п’яти років. Каже: найбільшою популярністю користуються ондатра, норка, та песець. За бажанням себе можна обгорнути єнотом, чорнобуркою, лисицею або іншими пухнастими. Але, одним з найпопулярніших показників власного статусу, традиційно є наявність у шафі шуби з натурального хутра. Такі близько двадцяти років продає пан Євген. Серед його асортименту — шкурки з норок, які роками користуються найбільшим попитом, песець, шиншиловий кролик та інші нещасні. Чоловік зізнається: в останні роки попит на шуби дедалі зменшується. Але людей спиняє не раптова гуманність, а банальний брак коштів. Проте трапляються серед покупців і ті, хто категорично відмовляється від натурального хутра. Наскільки виправданим та популярним серед вітчизняних дизайнерів є використання шкурок тварин, ми запитали у відомого українського модельєра, Андре Тана. Він запевняє: і сам у колекціях не використовує натуральне хутро, й іншим не рекомендує. Про заборону хутряних ферм серйозно замислились й народні обранці. І навіть зареєстрували відповідний законопроект. За умови прийняття, втілити його планують до 2025 року. Тим часом на полицях магазинів із дизайнерським одягом вже дано панують гуманні тенденції. Фешн-експерти запевняють: відрізнити не натуральне хутро на якісному одязі дуже складно. Якщо кілька років тому одяг та взуття із не натуральних матеріалів виглядали як ганчір’я, і зношувалися ледь не в перший же сезон, зараз якість таких речей значно вища. Однак це, звичайно, залежить від виробника. Шуба з екохутра вартує дешевше, доглядати за нею простіше, носити — довше. А головне, жодне життя при цьому не постраждає.

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