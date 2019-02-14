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15 февраля 2019 | 13:03

Непрацюючі гідранти та захаращена садиба Непрацюючі гідранти та захаращена садиба

14 февраля 2019 18:47

В Амур-Нижньодніпровському районі  горіла приватна садиба площею чотириста квадратних метрів. На щастя, власники будинку вціліли. Це подружжя похилого віку. А от їхнє майно сильно постраждало. Рятувальники розповіли, що долали вогонь зі значними перешкодами.
18:55Врятувати життя без крові та болю
18:51Нова сторінка у справі по резонансній ДТП
18:49Крижане царство на Криворізькій
18:46Обережно — агресивні зграї!
18:31Третя з початку року
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Кохання скрізь

14 февраля 2019 18:58

Сьогодні у світі відзначають День святого Валентина. Дніпро також долучився до святкувань — надвечір у центрі розпочалася розважальна програма. Приєдналися до неї не лише закохані, а й ті, хто шукає свою пару. Окрім того, сьогодні у місті уклали чимало шлюбів.

Своє доленосне «так» сьогодні сказали Валерія і Віталій. Щаслива пара разом приблизно рік. Після церемонії молодята передають естафету далі. А точніше — скриньку із побажаннями для пари, яку розписують наступними. Це — Надія та Павло. Кохання цієї пари триває майже чотири роки. Молодята кажуть: створити разом сім`ю мріяли давно. І день обрали символічний. Усього у Чечелівському РАЦСі побратися у Валентинів День вирішили одинадцять пар. Це не на багато більше, ніж у звичайний день. Однак день Святого покровителя закоханих стабільно користується популярністю. Ті, кому поки рано відзначати День Закоханих під весільний марш, сьогодні обмінюються подарунками. Однак святу радіють не лише пари, а й ті, хто поки не знайшов своєї половинки. Надвечір центр міста перетворився на червоно-рожеве море. Усюди кульки, полум’яні серця, пари, що неквапливо прогулюються, тримаючись за руки. Й багато букетів. На охочих розважитись прямо на Європейській площі чекала святкова програма від Молодіжної ради Дніпра. Усього — понад десять конкурсів під сміх та запальну музику. Серед учасників — здебільшого молодь. Головне — підігріти почуття або познайомитись. Учасникам дарували м’які іграшки, кумедні листівки та навіть… контрацептиви. Охочі також залишали на валентинках теплі побажання до свята.

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