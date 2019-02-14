



Кохання скрізь Сьогодні у світі відзначають День святого Валентина. Дніпро також долучився до святкувань — надвечір у центрі розпочалася розважальна програма. Приєдналися до неї не лише закохані, а й ті, хто шукає свою пару. Окрім того, сьогодні у місті уклали чимало шлюбів. Своє доленосне «так» сьогодні сказали Валерія і Віталій. Щаслива пара разом приблизно рік. Після церемонії молодята передають естафету далі. А точніше — скриньку із побажаннями для пари, яку розписують наступними. Це — Надія та Павло. Кохання цієї пари триває майже чотири роки. Молодята кажуть: створити разом сім`ю мріяли давно. І день обрали символічний. Усього у Чечелівському РАЦСі побратися у Валентинів День вирішили одинадцять пар. Це не на багато більше, ніж у звичайний день. Однак день Святого покровителя закоханих стабільно користується популярністю. Ті, кому поки рано відзначати День Закоханих під весільний марш, сьогодні обмінюються подарунками. Однак святу радіють не лише пари, а й ті, хто поки не знайшов своєї половинки. Надвечір центр міста перетворився на червоно-рожеве море. Усюди кульки, полум’яні серця, пари, що неквапливо прогулюються, тримаючись за руки. Й багато букетів. На охочих розважитись прямо на Європейській площі чекала святкова програма від Молодіжної ради Дніпра. Усього — понад десять конкурсів під сміх та запальну музику. Серед учасників — здебільшого молодь. Головне — підігріти почуття або познайомитись. Учасникам дарували м’які іграшки, кумедні листівки та навіть… контрацептиви. Охочі також залишали на валентинках теплі побажання до свята.

Экспорт в формате RSS ленты Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Мы на Мы на



