11 канал
15 февраля 2019 | 13:03

Непрацюючі гідранти та захаращена садиба Непрацюючі гідранти та захаращена садиба

14 февраля 2019 18:47

В Амур-Нижньодніпровському районі  горіла приватна садиба площею чотириста квадратних метрів. На щастя, власники будинку вціліли. Це подружжя похилого віку. А от їхнє майно сильно постраждало. Рятувальники розповіли, що долали вогонь зі значними перешкодами.
18:58Кохання скрізь
18:51Нова сторінка у справі по резонансній ДТП
18:49Крижане царство на Криворізькій
18:46Обережно — агресивні зграї!
18:31Третя з початку року
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Врятувати життя без крові та болю

14 февраля 2019 18:55

У Дніпрі ізраїльські фахівці навчали лікарів Мечникова робити операції за унікальною технологією. Аневризму головного мозку, яка може призвести до смерті чи інвалідності, прибирають за допомогою спеціального стенту.   Його встановлюють в артерії головного мозку, і за деякий час ця патологія зникає. На операційний столі до ізраїльських фахівців першими потрапили двоє пацієнтів із надскладним діагнозом — аневризма головного мозку. Це небезпечне розширення чи стоншення стінок судин, які можуть призвести до тяжких наслідків. Рятували їх за допомогою так званої технології — Пайп Лайн -маленькому стенту, який дозволяє перерозподілити кровотік у артерії. Це — найсучасніший метод, який рятує життя, кажуть ізраїльські фахівці. Вартість цієї маленької стент-системи — 300 тисяч гривень. Та вона того варта, кажуть спеціалісти. Адже є альтернативою вкрай травматичної операції. Такі унікальні внутрішньосудинні втручання — перші для України. І те, що їх провели саме у лікарні імені Мечникова — надзвичайно важливо, каже головний лікар Сергій Риженко. Ізраїльські фахівці поділилися з мечниківцями унікальним досвідом та технологіями. Тож наступні втручання вони вже виконуватимуть самостійно.

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