



Врятувати життя без крові та болю У Дніпрі ізраїльські фахівці навчали лікарів Мечникова робити операції за унікальною технологією. Аневризму головного мозку, яка може призвести до смерті чи інвалідності, прибирають за допомогою спеціального стенту. Його встановлюють в артерії головного мозку, і за деякий час ця патологія зникає. На операційний столі до ізраїльських фахівців першими потрапили двоє пацієнтів із надскладним діагнозом — аневризма головного мозку. Це небезпечне розширення чи стоншення стінок судин, які можуть призвести до тяжких наслідків. Рятували їх за допомогою так званої технології — Пайп Лайн -маленькому стенту, який дозволяє перерозподілити кровотік у артерії. Це — найсучасніший метод, який рятує життя, кажуть ізраїльські фахівці. Вартість цієї маленької стент-системи — 300 тисяч гривень. Та вона того варта, кажуть спеціалісти. Адже є альтернативою вкрай травматичної операції. Такі унікальні внутрішньосудинні втручання — перші для України. І те, що їх провели саме у лікарні імені Мечникова — надзвичайно важливо, каже головний лікар Сергій Риженко. Ізраїльські фахівці поділилися з мечниківцями унікальним досвідом та технологіями. Тож наступні втручання вони вже виконуватимуть самостійно.

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