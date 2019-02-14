



Нова сторінка у справі по резонансній ДТП Олексій Цаценко, засуджений на шість з половиною років за смертельну ДТП, звернувся до Апеляційного суду. Нагадаємо — у лютому дві тисячі сімнадцятого чоловік разом зі своїм партнером по бізнесу Сергієм Лященком потрапив в аварію. Цаценко був за кремом у нетверезому стані. Пасажир не вижив. Резонансна аварія сталася на початку сімнадцятого року. За кермом автомобіля у нетверезому стані був Олексій Цаценко. Чоловік не впорався з керуванням та протаранив стовп. Пасажир — Сергій Лященко — загинув. Після купи експертиз та засідань суд все ж виніс свій вирок. Однак підсудний своєї вини не визнає. Більш того — запевняє, що загиблий смикав його за руку. Що і спричинило ДТП. На апеляцію чоловік подав через неякісний аудіозапис усіх судових засідань. Мовляв — на них не чутно ані допиту свідків, ані аргументів обвинувачення. Однак адвокати сім’ї загиблого не вважають це вагомою причиною скасовувати або пом’якшувати вирок. Адже усі найважливіші докази та експертизи збереглися. Також Олексій Цаценко вирішив надати матеріальну допомогу родині загиблого та перерахував по п’ятдесят тисяч гривень матері та дружині Сергія Лященка. Однак адвокат родини загиблого запевняє — це лише спроба пом’якшити чинний вирок суду. Наступним етапом слухання стануть дебати, які призначені на двадцять восьме лютого.

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