



Крижане царство на Криворізькій Там температура в багатоквартирних будинках ледь сягає дванадцяти градусів! І це у середині лютого! Сотні людей замерзають у власних домівках. З осені жителі оббивають пороги комунальних служб, та результатів — жодних. Батареї крижані весь опалювальний сезон. У відчаї мешканці Криворізької звернулися до журналістів. Пані Любов мешкає на першому поверсі будинку без опалення. У квартирі верхній одяг та головний убір не знімає, адже тут ненабагато тепліше, ніж на вулиці. В оселі сирість та вологість, на стінах — пліснява. А ось ще одна мешканка «крижаного царства» — Оксана. Розповідає: постійно знаходитись в холоді — дуже важко всій родині. Особливо — маленькій донечці, якій ще й двох років немає. Хоча в квартирах людей батареї холодні, рахунки за опалення надходять щомісяця. Не сплачувати їх люди не можуть — теплопостачальник погрожує позовом в суд. Така сама ситуація ще в кількох будинках на Криворізькій. Численні звернення місцевих мешканців до теплопостачальника та житлосервісу результатів не дали. Підприємства просто перекладали відповідальність один на одного. І аж раптом диво. Після того, як ситуацією зацікавилися журналісти, комунальники виїхали на місце і одразу зрозуміли, в чому проблема. Виявляється, все просто: в деяких місцях труби занадто вузькі, та й тиск в системі — занизький. В Теплотрансі обіцяють: вже цього вечора в квартирах людей буде тепло. Чому ігнорували їхні звернення весь опалювальний сезон і проблему вирішили тільки в середині лютого — наразі питання відкрите. Юристи ж радять: якщо комунальники не приїздять на виклики — необхідно все це фіксувати. Щоб потім повернути сплачені гроші за тепло, якого не було. Ми ж продовжуємо відстежувати ситуацію з опаленням на вулиці Криворізькій. І вже найближчими днями перевіримо, чи з’явилося тепло у квартирах тамтешніх мешканців.

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