



Непрацюючі гідранти та захаращена садиба В Амур-Нижньодніпровському районі горіла приватна садиба площею чотириста квадратних метрів. На щастя, власники будинку вціліли. Це подружжя похилого віку. А от їхнє майно сильно постраждало. Рятувальники розповіли, що долали вогонь зі значними перешкодами. Сімнадцять п’ятдесят три. На чергову лінію ДСНС надходить повідомлення про загоряння в одному з будинків на вулиці Універсальній. Надзвичайники прибули за десять хвилин. Але будівлі вже палали. До того ж дістатися до них пожежним було досить складно. За словами сусідів, хазяї постраждалого будинку зносили до своєї оселі все, що тільки можна. Весь двір, окрім маленької стежки, був захаращений мотлохом. Сусіди обурені. Адже дивом полум’я не перекинулось на їхні будинки. Врятували пожежні, які спрацювали вкрай професійно. Але кажуть, ліквідувати вогонь можна було набагато швидше. Та й будинок би менше постраждав. Як мінімум двадцять хвилин ДСНС-ники втратили на пошук справних гідрантів. Ані на вулиці Універсальній, ані на сусідній Янтарній вони були непридатні для використання. На щастя в цій пожежі серйозно ніхто не постраждав. Доречі, у хазяїна садиби, що горіла, цього дня був день народження. Отже, можна вважати, що він народився вдруге.

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