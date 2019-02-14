11 канал
15 февраля 2019 | 13:03

Обережно - агресивні зграї! Обережно — агресивні зграї!

14 февраля 2019 18:46

У Дніпрі на дванадцятому кварталі одразу декілька великих собак атакували молоду жінку. Їй вдалось врятуватися лише дивом. У різних районах зграї роками тероризують місцевих жителів. Як поводитись поруч з агресивними тваринами та захистити себе, коли ті вже напали?

18:58Кохання скрізь
18:55Врятувати життя без крові та болю
18:51Нова сторінка у справі по резонансній ДТП
18:49Крижане царство на Криворізькій
18:31Третя з початку року
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Непрацюючі гідранти та захаращена садиба

14 февраля 2019 18:47

В Амур-Нижньодніпровському районі  горіла приватна садиба площею чотириста квадратних метрів. На щастя, власники будинку вціліли. Це подружжя похилого віку. А от їхнє майно сильно постраждало. Рятувальники розповіли, що долали вогонь зі значними перешкодами. 

Сімнадцять п’ятдесят три. На чергову лінію ДСНС надходить повідомлення про загоряння в одному з будинків на вулиці Універсальній. Надзвичайники прибули за десять хвилин. Але будівлі вже палали. До того ж дістатися до них пожежним було досить складно. За словами сусідів, хазяї постраждалого будинку зносили до своєї оселі все, що тільки можна. Весь двір, окрім маленької стежки, був захаращений мотлохом. Сусіди обурені. Адже дивом полум’я не перекинулось на їхні будинки. Врятували пожежні, які спрацювали вкрай професійно. Але кажуть, ліквідувати вогонь можна було набагато швидше. Та й будинок би менше постраждав. Як мінімум двадцять хвилин ДСНС-ники втратили на пошук справних гідрантів. Ані на вулиці Універсальній, ані на сусідній Янтарній вони були непридатні для використання. На щастя в цій пожежі серйозно ніхто не постраждав. Доречі, у хазяїна садиби, що горіла, цього дня був день народження. Отже, можна вважати, що він народився вдруге.

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