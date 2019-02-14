



Обережно — агресивні зграї! У Дніпрі на дванадцятому кварталі одразу декілька великих собак атакували молоду жінку. Їй вдалось врятуватися лише дивом. У різних районах зграї роками тероризують місцевих жителів. Як поводитись поруч з агресивними тваринами та захистити себе, коли ті вже напали? Днями Євгенію атакувала ціла зграя місцевих собак. Врятуватися їй вдалось дивом — на крики наляканої жінки підбіг перехожий. Євгенія розповідає, на житломасиві це далеко не єдина зграя. Є й постраждалі. Ось у Facebook пише мешканка цього ж району, яку теж вполювала місцева зграя. Їй пощастило менше, собака вкусила за ногу. А це — лівий берег, вулиця Столєтова, район автостанції. На тутешньому пустирі живе зграя щонайменше з семи великих собак. Місцеві залякані, кажуть тварини іноді поводяться вкрай агресивно. Що ж робити, коли ви зустріли агресивну зграю собак? Професійні кінологи радять: в жодному разі не бігти та не робити різких рухів. Якщо тварини атакують, для захисту можна використати будь-яку річ, що маєте в руках. На звіра треба тиснути й морально. Голос має бути жорстким та впевненим. Якщо не маєте, чим відбиватися — треба зайняти оборонну позицію. Коли ж нападає ціла зграя, головне, каже інструктор, — захистити спину. Можна притиснутися до стіни чи дерев. Якщо ви вдвох — стати спина до спини. Лікарі наголошують: навіть маленька подряпина після зустрічі із безхатньою собакою може стати смертельною. Адже сказ передається через слину. Найбільш небезпечні укуси в голову, шию та кисті рук. Необхідна термінова вакцинація. Звертатися треба до найближчого травмпункту, в ідеалі — у день укусу. У Дніпрі відловом та стерилізацією безхатніх тварин займається КП «Зооконтроль». Минулого року в місті їх нарахували понад дві тисячі. Якщо у ваш двір теж тероризує зграя собак — телефонуйте за номером, який ви зараз бачите на ваших екранах. КП «Зооконтроль» 068—828-22—55

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