



Герої фільму 11 каналу про унікальний козацький спів зустрілися з шанувальниками фольклорного мистецтва Наче зійшли з екрана! Нещодавно 11 канал зробив фільм про унікальне культурне явище — козацькі пісні та етно-гурт, який прославився їхнім виконанням. І ось днями герої проекту подивились стрічку під назвою «Криниця» разом з її авторами та студентами академії музики. Зустріч організували фахівці гуманітарного управління обласної ради, — ті хто брав участь у просуванні «Криниці» до ЮНЕСКО у 2016-му році. Саме тоді колектив був визнаний носієм нематеріальної культурної спадщини людства. Й у тому, що цей факт — невипадковий — ще раз переконалися учасники зустрічі. Дніпропетровський козацький спів встигли підтримати, аніж він пішов у забуття. Після численних експедицій — знайшли колективи, що зберігають цей нематеріальний скарб. Перед переглядом фільму спілкувалися із його авторами. Режисер Вадим Власенко, каже: ця тема для нього стала відкриттям. Фільм — то розповідь про незвичних жінок, які співають як живуть, і живуть як співають. В простих монологах — чиста й невигадана правда. Про себе, та про пісню… Вона іноді зникає, як вода, що тече між пальців. Це одна з героїнь фільму — відверта та справжня Раїса Василівна. Вони разом дивляться на екран, впізнають себе влітку минулого року. Й згадують: скільки всього відбулося за цей час. Дійсно, вони такі — легкі на підйом, завжди готові до концертів та дружніх зустрічей. Пісня зачаровує. В тому числі й молодь. Про послідовників «Криниці» у фільмі також йдеться. Це гурт «Криниченька». Йому виповнився рік. Частиною зустрічі стали приємні подарунки та привітання. Емоційні і щирі відгуки від студентів-першокурсників доводять — диво знов відбулось. Звичайно, було виконання на «біс». Пісні, яку журналісти ще не чули. Та й для лабораторії фольклору академії музики це стало дорогоцінним надбанням. Творча група 11 каналу вирішила, що такий матеріал потребує продовження зйомок. Зірки з «Криниці» погодилися. Тож — далі буде.

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