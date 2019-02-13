11 канал
13 февраля 2019 | 22:40

Після капремонту відкрили стоматологічний кабінет невідкладної допомоги Після капремонту відкрили стоматологічний кабінет невідкладної допомоги

13 февраля 2019 18:26

Сюди містяни можуть звертатися вночі або у вихідні. У поліклініці «біля танку» такий заклад проіснував понад сорок років. Але прийшов час його привести до ладу.

18:29Чотирнадцять кращих
18:24У Нікополі оголосили карантин через спалах ГРВІ
18:18Половецьке дефіле
16:55Раритетні експонати зоомузею можливо доведеться перевозити в іншу будівлю
16:50Врятувати поспішайчиків
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Третя з початку року

13 февраля 2019 18:31

Міська влада продовжує боротьбу з незаконними тимчасовими спорудами. Сьогодні комунальники дісталися шашличної-наливайки на вулиці Яснополянській. За торгівлю алкогольними напоями без ліцензії там демонтують аж три кіоски.  Вулиця Яснополянська — околиця Дніпра, дев’ята ранку. Комунальники приїхали зносити так звану шашличну. Насправді ж кажуть — наливайку. Ще минулого року інспектори з благоустрою зафіксували тут торгівлю спиртним на розлив. Власник кіосків усі звинувачення відкидає, мовляв алкоголем тут і не пахло. Втім на барі — красується кран для розливу пива. Прибрати кіоски власника зобов’язали ще у грудні 2018-го. Та досі він цього не зробив, тож за справу беруться комунальники. Сьогодні мають знести аж три кіоски та розібрати павільйон з баром. Це вже 112-та точка, де демонтують наливайки. Компанія проти незаконних МАФів розпочалась в Дніпрі майже рік тому. Усі прибрані з вулиць міста кіоски звозять на штрафний майданчик. Забрати своє майно власник може лише сплативши за демонтаж.

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