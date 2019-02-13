



Третя з початку року Міська влада продовжує боротьбу з незаконними тимчасовими спорудами. Сьогодні комунальники дісталися шашличної-наливайки на вулиці Яснополянській. За торгівлю алкогольними напоями без ліцензії там демонтують аж три кіоски. Вулиця Яснополянська — околиця Дніпра, дев’ята ранку. Комунальники приїхали зносити так звану шашличну. Насправді ж кажуть — наливайку. Ще минулого року інспектори з благоустрою зафіксували тут торгівлю спиртним на розлив. Власник кіосків усі звинувачення відкидає, мовляв алкоголем тут і не пахло. Втім на барі — красується кран для розливу пива. Прибрати кіоски власника зобов’язали ще у грудні 2018-го. Та досі він цього не зробив, тож за справу беруться комунальники. Сьогодні мають знести аж три кіоски та розібрати павільйон з баром. Це вже 112-та точка, де демонтують наливайки. Компанія проти незаконних МАФів розпочалась в Дніпрі майже рік тому. Усі прибрані з вулиць міста кіоски звозять на штрафний майданчик. Забрати своє майно власник може лише сплативши за демонтаж.

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