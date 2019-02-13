



Чотирнадцять кращих У Дніпрі нагородили найуспішніших спортсменів дві тисячі вісімнадцятого. Такий захід у стінах будинку Пчолкіна проводять вже десятий рік поспіль. Переможців обирали з тридцяти восьми претендентів. Нагородили щасливчиків криштальними статуетками. Парад спортивних досягнень почали з видовищного лазер-шоу. Одразу після нього — номінація «кращі спортсмени з інвалідністю». Переможницею стає багаторазова медалістка змагань з плавання серед спортсменів з вадами зору. Далі нагороди отримують кращі спортивні школи, меценати та колективи. У міськраді ж підкреслюють — останні декілька років Дніпро впевнено крокує до статусу спортивної столиці. І збільшення кількості претендентів на звання кращого спортсмена року — тому підтвердження. Всього ж за минулий рік у Дніпрі провели три з половиною тисячі різноманітних спортивних змагань. Серед них тридцять чотири міжнародного рівня.

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