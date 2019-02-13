11 канал
13 февраля 2019 | 22:41

Після капремонту відкрили стоматологічний кабінет невідкладної допомоги Після капремонту відкрили стоматологічний кабінет невідкладної допомоги

13 февраля 2019 18:26

Сюди містяни можуть звертатися вночі або у вихідні. У поліклініці «біля танку» такий заклад проіснував понад сорок років. Але прийшов час його привести до ладу.

18:31Третя з початку року
18:24У Нікополі оголосили карантин через спалах ГРВІ
18:18Половецьке дефіле
16:55Раритетні експонати зоомузею можливо доведеться перевозити в іншу будівлю
16:50Врятувати поспішайчиків
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Чотирнадцять кращих

13 февраля 2019 18:29

У Дніпрі нагородили найуспішніших спортсменів дві тисячі вісімнадцятого. Такий захід у стінах будинку Пчолкіна проводять вже десятий рік поспіль. Переможців обирали з тридцяти восьми претендентів. Нагородили щасливчиків криштальними статуетками. Парад спортивних досягнень почали з видовищного лазер-шоу. Одразу після нього — номінація «кращі спортсмени з інвалідністю». Переможницею стає багаторазова медалістка змагань з плавання серед спортсменів з вадами зору. Далі нагороди отримують кращі спортивні школи, меценати та колективи. У міськраді ж підкреслюють — останні декілька років Дніпро впевнено крокує до статусу спортивної столиці. І збільшення кількості претендентів на звання кращого спортсмена року — тому підтвердження. Всього ж за минулий рік у Дніпрі провели три з половиною тисячі різноманітних спортивних змагань. Серед них тридцять чотири міжнародного рівня.

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