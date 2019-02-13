11 канал
13 февраля 2019 | 22:39

У Нікополі оголосили карантин через спалах ГРВІ У Нікополі оголосили карантин через спалах ГРВІ

13 февраля 2019 18:24

Наразі в місті зареєстровано понад три тисячі випадків гострих респіраторних інфекцій. За останній тиждень захворіли близько тисячі мешканців. Через епідемію школи та дитячі гуртки Нікополя не працюють.

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Після капремонту відкрили стоматологічний кабінет невідкладної допомоги

13 февраля 2019 18:26

Сюди містяни можуть звертатися вночі або у вихідні. У поліклініці «біля танку» такий заклад проіснував понад сорок років. Але прийшов час його привести до ладу.  Ну, і тепер, окрім дорослих пацієнтів, тут будуть надавати допомогу і маленьким мешканцям Дніпра.  Кабінет невідкладної допомоги на базі стоматологічної поліклініки номер один працює багато років. Перерву на місяць зробили заради сучасного ремонту. До того ж, закупили й обладнання. Зокрема стерилізатор та інше необхідне устаткування. В кабінеті працюватимуть два лікарі, один з них дитячий, хірург та дві медсестри. Сформовано три таких групи. Отже, в стоматологічний кабінет невідкладної допомоги можна звернутись з гострим болем у будь-який день та у будь-яку годину. Зазвичай за рік невідкладну допомогу в цьому кабінеті отримували понад чотирнадцять тисяч городян. З вісімнадцятого лютого тут прийматимуть і дітей, тому пацієнтів буде значно більше.

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