



Після капремонту відкрили стоматологічний кабінет невідкладної допомоги Сюди містяни можуть звертатися вночі або у вихідні. У поліклініці «біля танку» такий заклад проіснував понад сорок років. Але прийшов час його привести до ладу. Ну, і тепер, окрім дорослих пацієнтів, тут будуть надавати допомогу і маленьким мешканцям Дніпра. Кабінет невідкладної допомоги на базі стоматологічної поліклініки номер один працює багато років. Перерву на місяць зробили заради сучасного ремонту. До того ж, закупили й обладнання. Зокрема стерилізатор та інше необхідне устаткування. В кабінеті працюватимуть два лікарі, один з них дитячий, хірург та дві медсестри. Сформовано три таких групи. Отже, в стоматологічний кабінет невідкладної допомоги можна звернутись з гострим болем у будь-який день та у будь-яку годину. Зазвичай за рік невідкладну допомогу в цьому кабінеті отримували понад чотирнадцять тисяч городян. З вісімнадцятого лютого тут прийматимуть і дітей, тому пацієнтів буде значно більше.

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