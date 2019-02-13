Наразі в місті зареєстровано понад три тисячі випадків гострих респіраторних інфекцій. За останній тиждень захворіли близько тисячі мешканців. Через епідемію школи та дитячі гуртки Нікополя не працюють.
Після капремонту відкрили стоматологічний кабінет невідкладної допомоги
13 февраля 2019 18:26
Сюди містяни можуть звертатися вночі або у вихідні. У поліклініці «біля танку» такий заклад проіснував понад сорок років. Але прийшов час його привести до ладу. Ну, і тепер, окрім дорослих пацієнтів, тут будуть надавати допомогу і маленьким мешканцям Дніпра. Кабінет невідкладної допомоги на базі стоматологічної поліклініки номер один працює багато років. Перерву на місяць зробили заради сучасного ремонту. До того ж, закупили й обладнання. Зокрема стерилізатор та інше необхідне устаткування. В кабінеті працюватимуть два лікарі, один з них дитячий, хірург та дві медсестри. Сформовано три таких групи. Отже, в стоматологічний кабінет невідкладної допомоги можна звернутись з гострим болем у будь-який день та у будь-яку годину. Зазвичай за рік невідкладну допомогу в цьому кабінеті отримували понад чотирнадцять тисяч городян. З вісімнадцятого лютого тут прийматимуть і дітей, тому пацієнтів буде значно більше.