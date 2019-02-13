



У Нікополі оголосили карантин через спалах ГРВІ Наразі в місті зареєстровано понад три тисячі випадків гострих респіраторних інфекцій. За останній тиждень захворіли близько тисячі мешканців. Через епідемію школи та дитячі гуртки Нікополя не працюють. Артем — один з тих, хто занедужав останніми днями. Каже, вирішив не займатися самолікуванням і за перших симптомів, звернувся до медиків. Щоб інші пацієнти не підхопили ГРВІ в кожній амбулаторії Нікополя окремий вхід, кабінет та часи прийому хворих. Наразі черг тут не має, бо лікарів здебільшого викликають додому. Ще минулого тижня у Нікополі через спалах гострих респіраторних закрили усі школи міста та позашкільні гуртки. Учнів відправили на десятиденні канікули. Щоб уберегтися від хвороби ще не пізно зробити щеплення, кажуть медики. Вже у березні вони очікують нову хвилю вірусу. Проте медики більше непокоїть поширення кору. Наразі у Нікополі зареєстровано всього п’ять випадків цієї хвороби: у двох дорослих і трьох дітей. Поте нехтувати щепленням батькам не слід, лікарі запевняють, що вакцини у місті достатньо.

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