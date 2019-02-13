



Половецьке дефіле В Історичному музеї відтворили реконструкцію образів жінок, які мешкали у племенах так званих кипчаків десять століть тому! Екскурсію музейники провели для учасниць заходу «День жінок та дівчат у науці». Гості музею в цей день також незвичайні. Це жінки та дівчата — вчені з багатьох вишів та міст країни. Вони здивовані, бо готувалися до дискусії, а не до відвідання половецького поселення. Те, що представили музейники, було не просто цікавою театралізацією. А результатом великої дослідницької праці наукових співробітників декількох відділів музею. Реконструкція образів жінок, які мешкали у половецьких племенах в одинадцятому столітті, потребувала неабияких зусиль. Перевтілилася у мисливицю заступник директора музею з наукової праці Валерія Лавренко. Вона ж є ініціатором проведення екскурсії. І з задоволенням бере участь в грі. Татуювання на обличчі половецької мисливиці багато чого означає. Всі деталі малюнків встановлені при вивченні історичних матеріалів. Про це й про ще багато чого з життя жінок племені кипчаків змогли дізнатися відвідувачі екскурсії. Наприклад, як готували дівчину до весілля. В сьогоднішніх представниць прекрасної статі — гостей музею, теж багато вмінь. І ще вони займаються наукою. Наприклад, Наталя Дерев’ягіна в Дніпровській політехніці займається вивченням зсувів ґрунту. Вона кандидат технічних наук й володар премії Президента. Автор екскурсії каже: зробити цю видовищну програму було легко, бо працювали разом і над улюбленою темою. Незабаром, 17 лютого, тут представлять реконструкцію образів чоловіків-половців. Має бути не менш цікаво, обіцяють музейники.

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