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13 февраля 2019 | 22:39

Після капремонту відкрили стоматологічний кабінет невідкладної допомоги Після капремонту відкрили стоматологічний кабінет невідкладної допомоги

13 февраля 2019 18:26

Сюди містяни можуть звертатися вночі або у вихідні. У поліклініці «біля танку» такий заклад проіснував понад сорок років. Але прийшов час його привести до ладу.

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Раритетні експонати зоомузею можливо доведеться перевозити в іншу будівлю

13 февраля 2019 16:55

Навчальний корпус Дніпровського національного університету, де розташована колекція, руйнується. Такого висновку дійшла експертна комісія після проведення інженерно-технічного обстеження.  Корпус вже закрили, студентів виселили. Експозиція ж музею поки що працює для відвідань екскурсійних груп та окремих людей. Про перспективи унікального закладу дізнавалася Ірина Каблоцька. Чутки про те, що зоомузей закриють розлетілись інтернетом. І як не дивно, саме це привернуло до нього увагу містян. Виявилося, що мова йде про закриття навчальних приміщень другого корпусу дніпровського університету, у прибудові якого і розташований музей. Інженерно-технічне обстеження довело: аудиторії та кабінети небезпечні для перебування там людей. Фахівці рекомендували зробити капітальний ремонт. Цього потребує поважний вік споруди, де у 1918 році був відкритий Катеринославський університет. Пізніше корпус повністю віддали природньотехнічним кафедрам. Співробітники кажуть, на відміну від основної частини корпусу — в прибудові, де розташований зоомузей, колись вже робили великий ремонт. Та, навіть попри це, приміщення зоомузею теж потребує експертизи, вважають в університеті. Збереження колекції давно викликає занепокоєння. Для того, аби утримувати експонати в належному стані, співробітникам щоліта доводиться власноруч проводити дезінфекцію опудал та підготовляти експозицію для перегляду. Адже колекція має не лише наукову, а й історичну цінність. Чверть експонатів створені самим академіком Яворницьким. Саме він у 1924 році передав університету унікальну колекцію. За майже сто років тут назбирали близько двох тисяч опудал звірів, птахів, риб та комах. Найтендітніші екземпляри — в спеціальних вітринах, дуже старих. Від повітря та механічних пошкоджень експонати захищає скло. Але воно також потребує заміни. Майбутні біологи та екологи вважають — музей необхідно зберегти. Адже він — важлива частина навчання. Якщо експонати вирішать перевозити, то неможливо буде зберегти єдність колекції, кажуть співробітники. Адже для цього треба знайти приміщення на п’ятсот квадратних метрів. Навіть перенесення вітрин вплине на стан експонатів. Тож краще шукати гроші на ремонт. А от дніпрянам, про всяк випадок, пропонують побачити експозицію зараз — в її первинному вигляді.

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