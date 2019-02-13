



Врятувати поспішайчиків Так лагідно в обласному перинатальному центрі називають малюків, що народилися раніше терміну. Лише торік у медзакладі виходили майже три сотні недоношених немовлят. Деякі важили — тільки уявіть! — усього п’ятсот грамів. Лікарі стверджують: ще двадцять років тому за малюків із наднизькою вагою не бралися взагалі й навіть не давали їм шансів на життя. Тепер усе змінилось. Так починається кожний робочий ранок дитячого анестезіолога Олени Верещак. Обійти усіх маленьких пацієнтів, підтримати кожну маму. Зараз у відділенні реанімації виходжують шестеро немовлят. Серед них — і маленька Святослава. Вона народилася на 28-му тижні. З вагою 980 грамів. Мама Олена майже не відходить від донечки. Впевнена, постійний контакт тіла дитини з тілом матері дає результат. А це сусід Святослави — маленький Михайлик. Він солодко спить на маминих грудях. Малюк також попросився на світ на кілька місяців раніше із вагою менше кілограма. Спочатку, розповідає мама, був страх за сина. Та потім взяла себе в руки. Адже дитина відчуває усі емоції мами. У реанімації добре знають, як допомогти та дати недоношеному малюку шанс на здорове і повноцінне життя у майбутньому. Ось ця крихітка, наприклад, нещодавно народилася. Сама поки не дихає. Біля неї цілодобово чергують медсестри, а апарат контролює найменші зміни у її стані. За шість років існування перинатального центру у реанімації виходили 1200 малюків. А ось виходжують поспішайок у відділенні постінтенсивного догляду. Проблеми з легенями, нервовою системою, зором та слухом — це далеко не повний перелік недуг, з якими можуть стикнутися батьки недоношених дітей. Анастасія вже спакувала усі речі. З маленьким Владиславом її завтра виписують додому. ЇЇ щастя вже важить понад два кілограми. Відділення, де виходжують малюків, чекає розширення і переїзд. Зараз триває реконструкція цілого поверху в одному з корпусів. Відкритися нове відділення має вже цього року. І рівних йому, обіцяють медики, не буде в усій в Україні.

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