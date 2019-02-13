



Залишились без прямого маршруту до центру Дніпра Вже як місяць автобуси з Новомосковська та Павлограда отримали нову кінцеву зупинку. Тепер міжміські маршрутки зупиняються на Слобожанському проспекті. Пасажири такими змінами обурені. Адже тепер без пересадок не обійтися. В обласному департаменті транспорту розповіли — це ще не останні зміни у курсуванні міжміських автобусів. На що варто чекати далі — дізнавалися наші журналісти. Ось це — новостворена станція для автобусів з Новомосковська та Павлограда. Її розташували на Лівому березі. І тепер змінені маршрути виглядають наступним чином: автобуси з Новомосковська та Павлограда виїжджають як і раніше, однак тепер кінцева — на вулиці Столєтова, неподалік торговельного центру. А вже звідси пасажири вимушені пересісти на транспорт, який перевезе їх через новий міст до центру. Пасажири від таких рокіровок не у захваті. Адже тепер дорога із пересадками тепер чи не вдвічі довша. Зі зміною кінцевої зупинки змінився і перевізник, а з ним — і розклад руху автобусів. У годину-пік, кажуть люди, тут просто кілометрові черги. Водії ж таким змінам раді. Кажуть — на великогабаритному транспорті важко маневрувати центром міста. Тому висаджувати людей на Лівому березі — набагато зручніше. Обласні ж чиновники пояснюють: про перенесення кінцевої зупинки їх довго просили у міськраді. Аби розвантажити центр від громіздких автобусів. Тож тепер у Дніпрі три офіційні станції — Лівобережна, Південна та Автовокзал. Також у відділі транспорту запевняють: усі незручності тимчасові. Адже для більшого комфорту біля автостанції на лівому березі вже працює маршрут, який за чотири гривні довезе пасажира до центру. А от з проблемами у розкладі руху нам пообіцяли розібратися у найближчій місяць. Невдовзі зміни очікують і на маршрути з Кам’янського. Автобусні зупинки з «Нового центру» та Цирку аналогічно перенесуть на лівий берег.

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