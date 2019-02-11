Run for Love

Біг заради кохання — у Дніпрі відбувся забіг до Дня Святого Валентина, який святкуватимуть вже цього четверга. Взяти участь у перегонах могли не тільки пари — а й професійні спортсмени і просто прихильники здорового способу життя. Найстаршим учасникам змагань було сімдесят років.

Захід вже став у Дніпрі традиційним. Але в цьому році це, скоріш, спортивно-розважальні змагання. Біжать і закохані пари, і батьки з візочками, і професійні спортсмени. Дистанція на 3 кілометри підкорюється Олександру. Чоловік — авіадиспетчер, тому спорт для нього — то найдієвіший спосіб зняти стрес. Температура — нульова, але бігунам — навіть жарко. Кажуть — кохання зігріває! А от ця пара три кілометри долала із дитиною у візочку. Вирішили, кажуть, привчити сина до спорту прямо з пелюшок. Найбільша увага прикута до ось цих спортсменів. Чарівне подружжя доводить, що в 70 років — життя тільки починається… Організатори переконані — подібні заходи — то прекрасна нагода популяризувати спорт серед дніпрян. Тому обіцяють, що незвичні перегони проводитимуться і надалі. Вже цієї весни на дніпрян чекають нові забіги у рамках програми мера «Дніпро-спортивна столиця».

20-го квітня пройде Фінал з дитячої легкої атлетики серед школярів, а 26-го травня наше місто прийматиме четвертий Interpipe Dnipro Half Marathon.



Экспорт в формате RSS ленты Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей