11 канал
13 февраля 2019 | 22:41

Після капремонту відкрили стоматологічний кабінет невідкладної допомоги Після капремонту відкрили стоматологічний кабінет невідкладної допомоги

13 февраля 2019 18:26

Сюди містяни можуть звертатися вночі або у вихідні. У поліклініці «біля танку» такий заклад проіснував понад сорок років. Але прийшов час його привести до ладу.

18:31Третя з початку року
18:29Чотирнадцять кращих
18:24У Нікополі оголосили карантин через спалах ГРВІ
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16:55Раритетні експонати зоомузею можливо доведеться перевозити в іншу будівлю
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Run for Love

11 февраля 2019 18:32

Біг заради кохання — у Дніпрі відбувся забіг до Дня Святого Валентина, який святкуватимуть вже цього четверга. Взяти участь у перегонах могли не тільки пари — а й професійні спортсмени і просто прихильники здорового способу життя.  Найстаршим учасникам змагань було сімдесят років. 

Захід вже став у Дніпрі традиційним. Але в цьому році це, скоріш, спортивно-розважальні змагання. Біжать і закохані пари, і батьки з візочками, і професійні спортсмени. Дистанція на 3 кілометри підкорюється Олександру. Чоловік — авіадиспетчер, тому спорт для нього — то найдієвіший спосіб зняти стрес. Температура — нульова, але бігунам — навіть жарко. Кажуть — кохання зігріває! А от ця пара три кілометри долала із дитиною у візочку. Вирішили, кажуть, привчити сина до спорту прямо з пелюшок.  Найбільша увага прикута до ось цих спортсменів. Чарівне подружжя доводить, що в 70 років — життя тільки починається… Організатори переконані — подібні заходи — то прекрасна нагода популяризувати спорт серед дніпрян. Тому обіцяють, що незвичні перегони проводитимуться і надалі.  Вже цієї весни на дніпрян чекають нові забіги у рамках програми мера «Дніпро-спортивна столиця».

20-го квітня пройде Фінал з дитячої легкої атлетики серед школярів, а 26-го травня наше місто прийматиме четвертий Interpipe Dnipro Half Marathon. 

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