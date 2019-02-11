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13 февраля 2019 | 22:41

Після капремонту відкрили стоматологічний кабінет невідкладної допомоги Після капремонту відкрили стоматологічний кабінет невідкладної допомоги

13 февраля 2019 18:26

Сюди містяни можуть звертатися вночі або у вихідні. У поліклініці «біля танку» такий заклад проіснував понад сорок років. Але прийшов час його привести до ладу.

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Для ветеранів АТО та родин загиблих

11 февраля 2019 18:31

Із 2016 року в Україні діє програма для поліпшення житлових умов ветеранів АТО, які отримали інвалідність, або родин загиблих. Від початку її запровадження у Дніпрі придбали вже сорок одну пільгову квартиру.  Як відбувається процедура отримання житла, розкажуть наші кореспонденти. 

Пан Олексій проводить нам екскурсію своєю квартирою у новобудові на Тітова. Тут майже шістдесят три квадратних метри, то на дві кімнати. У помешканні вже проклали комунікації, є автономне опалення. Залишилось впорядкувати електрику, зробити ремонт та завезти меблі. Нову квартиру пан Олексій отримав як інвалід другої групи після участі в АТО. На фронт пішов у 14 році, добровольцем. Там був поранений кулею у голову. Після повернення та лікування чоловік почав займатися волонтерською діяльністю та правовим захистом ветеранів. Щоб стати в чергу на отримання житла визнаний ветеран почав збирати необхідні документи у кінці минулої зими. А приблизно сім місяців потому став власником нового помешкання. Район та квартиру чоловік разом із сім’єю обрали самі. За формулою, встановленою Кабміном, розраховують суму, яку виділяють на придбання житла. Після кількох бюрократичних процедур заявник повинен відкрити рахунок в Ощадбанку, куди й надійдуть кошти. Усього від початку запровадження програми нове житло отримала сорок одна родина.

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