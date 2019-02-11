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13 февраля 2019 | 22:40
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Після капремонту відкрили стоматологічний кабінет невідкладної допомоги13 февраля 2019 18:26
Сюди містяни можуть звертатися вночі або у вихідні. У поліклініці «біля танку» такий заклад проіснував понад сорок років. Але прийшов час його привести до ладу.
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