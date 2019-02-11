11 канал
13 февраля 2019 | 22:40

Після капремонту відкрили стоматологічний кабінет невідкладної допомоги Після капремонту відкрили стоматологічний кабінет невідкладної допомоги

13 февраля 2019 18:26

Сюди містяни можуть звертатися вночі або у вихідні. У поліклініці «біля танку» такий заклад проіснував понад сорок років. Але прийшов час його привести до ладу.

18:31Третя з початку року
18:29Чотирнадцять кращих
18:24У Нікополі оголосили карантин через спалах ГРВІ
18:18Половецьке дефіле
16:55Раритетні експонати зоомузею можливо доведеться перевозити в іншу будівлю
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У Дніпрі через спалах ГРВІ та грипу на карантині — 26 класів у 12 навчальних закладах

11 февраля 2019 18:29

У Нікополі ж на вимушених канікулах до 17 лютого — учні усіх шкіл міста. В цілому ж, кажуть фахівці, в області кількість хворих на грип та ГРВІ зменшується.  Минулого тижня до лікарів звернулося трохи понад шістнадцять тисяч пацієнтів. Тож, на відміну від інших областей України, перевищення епідпорогу на Дніпропетровщині немає.

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