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Після капремонту відкрили стоматологічний кабінет невідкладної допомоги Після капремонту відкрили стоматологічний кабінет невідкладної допомоги

13 февраля 2019 18:26

Сюди містяни можуть звертатися вночі або у вихідні. У поліклініці «біля танку» такий заклад проіснував понад сорок років. Але прийшов час його привести до ладу.

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Дніпропетровщина й досі осмислює власне перейменування

11 февраля 2019 18:16

Й хоча назва «Січеславщина» ще не остаточна, ця тема — в топі обговорення в соціальних мережах, приватних бесідах й політичних заявах. Оскільки назва області зазначена в Конституції держави, право на  перейменування належить не місцевій владі, а українському Парламенту. Й депутати на повну використали його у своїй політичній грі. Що ж думають про можливу зміну назви нашої області пересічні дніпровці та впливові особи. Новини 11-го намагалися підсумувати їхні думки.

Наприкінці минулого тижня народним обранцям запропонували визначитися між Січеславською областю — та Дніпровською. Останню назву вніс на обговорення Президент, Січеславська — повністю на совісті депутата Андрія Денисенка, відомого в Дніпрі здебільшого знесенням пам’ятників. Голосуванню передував мітинг за дотримання закону про декомунізацію. Щоб прибрали ім’я сталінського ката з назви області й повернули історичну — Січеславшину. Але. Із Петровським вже все давно з’ясували — нема його, й пам’ятник теж знесли. Навіть мешканці вже здебільшого звикли до нової назви — Дніпро й Дніпро. Але ніколи наше місто не було Січеславом. Й це визнають, навіть завзяті прихильники перейменування. До речі, Січеслав таки фонетично нагадує той імперський Катеринослав. Но фанати ідеї — такі фанати. Й у всі часи вони були, навіть в особі видатних письменників. Оце власне й все наукове обґрунтування назви «Січеславська область». Інше — то лірика й суб’єктивні думки. Що власне наочно продемонструвала досить потужна рекламна кампанія на користь такого перейменування. Фейсбуком гуляє ролик, де відомі — й не дуже українські діячі висловлюються на підтримку Січеславщини. Спочатку туристам, особливо іноземним, доведеться вчитися вимовляти цю Січеславщину. Оце вже як на гріх — позбавились складнощів на кшталт Дніпропетровської, — тепер знову маємо щось складне й не дуже мелодійне. Часом агітатори навіть вдаютьсяі до образ до опонентів, яким більше подобається назва пов’язана з великою річкою. Досить різко висловлюються й противники Січеславщини, які здебільшого тут і живуть. Відомий блогер Макс Бужанский написав , що не уявляє такого безпардонного перейменування десь, приміром, у Німеччині. Письменник Ян Валетов, зазначив, — коли місто Дніпро, то й назва області має бути зрозумілою. Якщо, звісно, мова не про альтернативно обдарованих — й вже нема різниці патріотів чи ідіотів. Дуже різко висловився й міський голова Дніпра Борис Філатов. Він певен, що ігнорування варіанту Дніпровська й перейменування на Січеславську — дестабілізує область. Пересічні ж мешканці обласного центру здебільшого просто обурені. Людям назва «Січеславська» не подобається. Втішаються ж дніпровці переважно тим, що перейменування все ж таки — справа остаточно не вирішена. Спершу своє слово має сказати Конституційний суд. А потім може у депутатів Верховної ради вистачить далекоглядності не дражнити мешканців однієї з найбільшої областей України.

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