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Після капремонту відкрили стоматологічний кабінет невідкладної допомоги Після капремонту відкрили стоматологічний кабінет невідкладної допомоги

13 февраля 2019 18:26

Сюди містяни можуть звертатися вночі або у вихідні. У поліклініці «біля танку» такий заклад проіснував понад сорок років. Але прийшов час його привести до ладу.

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Чотири тисячі в одні руки — ніхто не отримає

11 февраля 2019 18:14

Спрощена система виплат матеріальної допомоги діяла всього два тижні. Сьогодні на черговій сесії міськради депутати одноголосно скасовували своє ж рішення.  Все через велетенський ажіотаж серед населення. Чиновники навіть звинувачують ЗМІ. Мовляв, саме гучні заголовки спровокували гігантські черги за грошами. За одинадцять днів дніпряни подали близько ста тисяч заяв на отримання допомоги. Що з ними буде та чи виділять бодай якісь гроші — дізнавалися наші журналісти.

Ось так, одноголосно депутати відкликають власне ж рішення про створення спрощеної системи надання матеріальної допомоги. Все через величезний ажіотаж. За два тижні з заявами до міськради звернулася майже десята частина населення Дніпра! Чиновники пояснюють — все через штучне розповсюдження вигаданих цифр. Мовляв — бюджетом передбачено сто сорок мільйонів гривень на рік матеріальної допомоги населенню. Суми у декілька тисяч планували виділяти в окремих випадках — наприклад, для допомоги тим, в кого знищено житло або серйозна хвороба. На думку чиновників, деякі видання спотворили цю інформацію. Проте ті люди, які вже встигли подати заяви — все ж отримають певну кількість грошей. Тож тепер залишається єдина процедура отримання матеріальної допомоги. Потрібно зібрати повний пакет документів — разом з довідкою про прибутки та стан здоров’я. І вже тоді подавати його на розгляд міськради. У чергах до відділень соцзахисту обурені таким рішенням. А от коли ті, хто все ж встиг подати заяви отримають свої двісті — триста гривень — невідомо. У міськраді просто не вистачає персоналу аби обробити всю кількість звернень. Для порівняння — до прийняття нової системи у день за матеріальною допомогою зверталося не більше п’ятдесяти осіб.

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