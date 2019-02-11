11 канал
13 февраля 2019 | 22:42

Після капремонту відкрили стоматологічний кабінет невідкладної допомоги Після капремонту відкрили стоматологічний кабінет невідкладної допомоги

13 февраля 2019 18:26

Сюди містяни можуть звертатися вночі або у вихідні. У поліклініці «біля танку» такий заклад проіснував понад сорок років. Але прийшов час його привести до ладу.

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Підібрав пасажирів не на зупинці — плати

11 февраля 2019 18:13

Міська влада почала активно боротися з водіями маршруток, які нехтують правилами дорожнього руху. Де порушників найбільше та які методи у боротьби з ними є в чиновників — дивіться в матеріалі наших кореспондентів.

Чиновники твердять: активно боротись з водіями-порушниками почали минулого місяця. Мають два способи. У першому ловити їх виїжджають працівники міськради разом з поліцією. У другому ж — водіїв контролюють самі працівники АТП. Визнають, багато людей скаржились, що на зупинках немає відповідних знаків. Поки ними обладнали лише головні проспекти міста — Яворницького, Поля та Гагаріна — загалом близько двох сотень зупинок. Аби покрити всю транспортну мережу, цього року обіцяють встановити ще дві тисячі табличок. За порушення правил посадки та висадки пасажирів водієві загрожує штраф у 255 гривень. Та за минулий місяць, кажуть копи, оштрафували усього 20 водіїв. Додають, дуже часто маршрутників провокують саме пасажири, але покарати їх — взагалі неможливо.

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