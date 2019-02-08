



Компанія Інтерпайп запускає програму «Мехатронік лаб» Вона розрахована на школярів та учнів профтехучилищ. Разом із Дніпровською політехнікою навчатимуть молодь — як управлятись з сучасним автоматизованим обладнанням, аби виховати компетентних працівників. А попит на таких фахівців з кожним роком неабияк зростає. Ось на таких міні моделях, які є точними копіями виробництва, і навчатимуть школярів та учнів ПТУ всім тонкощам мехатроніки. Викладатимуть представники Дніпровської політехніки. А от ідея такої програми належить компанії Інтерпайп, яка не з чуток знає, як на ринку праці не вистачає фахівців з мехатроніки. Загальна кількість учасників навчання сто вісімдесят. Серед них хоче опинитись і Володимир з Кривого Рогу. Крім освоєння азів професії кращі учасники програми зможуть взяти участь у змаганнях з мехатроніки на фестивалі Interpipe TechFest 14—15 вересня. Програма стартує п’ятнадцятого лютого. До участі запрошують команди з трьох осіб. По одній з кожного навчального закладу.

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