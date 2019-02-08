



Фронтові медики Дніпра створили унікальне комунальне підприємство За плечима дніпровських госпітальєрів — не одна ротація у зоні бойових дій. Вони врятували тисячі бійців на передовій. Тепер готові ділитися своїм досвідом з іншими. Фронтові медики Дніпра створили унікальне комунальне підприємство, єдине в Україні. Надавати медичну допомогу навчатимуть в умовах міста. Такі курси вже пройшли медпрацівники. Тепер інструктори взялися і за муніципальну варту. Серед слухачів сьогодні й Мунціпальна варта Дніпра. Ловлять кожне слово досвідчених інструкторів. Адже часто саме вони першими опиняються на місці надзвичайної пригоди. І саме від їхніх злагоджених дій залежить життя і здоровя постраждалих. Тож такі знання з домедичної допомоги вкрай важливі. За новими знаннями на тренінг прийшов і Максим Перепелиця. До муніципальної варти чоловік 16 років віддав службі в правоохоронних органах. Тож рятувати життя постраждалих — вже доводилось. Головне у такій ситуації, каже, не розгубитись і збергіати спокій. Надати першу допомогу при масивній кровотечі, звільнити дихальні шляхи, провести серцево -легеневу реанімацію постраждалого. Вчасно допомогти при інсульті чи інфаркті. Та багато інших необхідних навичок — програма тренінгів насичена. Інструктори розповідають, своєчасна допомога постраждалому , на 60 відсотків збільшує шанси вижити. Тож такі курси потрібні кожному. Усі інструктори ветерани бойових дій. За їхніми плечима не одна ротація. Тож вони знають свою справу. Викладають за міжнародним протоколом BLS. Після курсів слухачі повинні будуть скласти іспит та отримати сертифікат. Наступними ж учнями інструкторів після муніципальної варти стануть педагоги.

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