



Нове авто — за півціни або афера на мільйони Поліцейські Дніпра затримали банду автоаферістів, яка пустила своє коріння чи не у всіх областях України. Сотні постраждалих, мільйони видурених грошей. Шахраї заманювали жертв захмарними знижками на машини. З покупців брали завдаток…і просто зникали. Як спритні зловмисники примудрились ошукати стільки дорослих людей після усіх попереджень? Дивіться уважно, аби не потрапити на аналогічний гачок. Він так хотів позбутися милиць, хоча б не надовго. Пенсіонера Володимира Івановича раптова інвалідність закрила в чотирьох стінах квартири. Тому, автівка стала його найбільшою мрією. Новеньку Ладу він знайшов за акційною ціною. Усього сто девять тисяч гривень. Єдина умова фірми — аванс 33 тисячі. І машина твоя. Виплата решти — частинами. Володимир Іванович не встояв. І віддав усе що мав. Але за кермо так і не сів. На аналогічний гачок криворізький шахтар Євген Авдеєєв також натрапив в інтернеті. Мріяв про ЗАЗ Форзу. Побачив акцію — вдвічі нижча ціна! І попався. 23 тисячі авансу теж віддав. Коли зрозумів, що став жертвою афери — приїхав до офісу по власні гроші. Але шахраїв там і слід простиг. Загалом аферисти ошукали понад півтори сотні людей — по всій країні. Найбільше — з Дніпропетровщини. Пенсіонери, люди з інвалідністю та звичайні робітники. Саме вони передусім і потрапляли на гачок. Аби отримати хоч і бюджетну, але таку омріяну автівку. Не просто дрібні шахраї, а розгалужена всеукраїнська банда. На ділків копи полювали понад півроку. Десятки обшуків у п’яти областях. Під час затримання задіяли навіть спецпризначенців. Аналогічні схеми аж надто популярні серед шахраїв. На інтернет ресурсах безліч таких «акцій». Правоохоронці радять, перш ніж віддавати свої кровні — хоч і за мрію — добре подумати. Наразі фігурантів сім. Усіх підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах. Усім світить аж до 12 років тюрми. П’ятеро жінок — під домашнім арештом. І двоє чоловіків-організаторів у СІЗО. Слідчі не виключають: коло як підозрюваних, так і їхніх жертв може суттєво розширитись. Рахунки шахраїв вже заблокували. Тому надія, що ошуканим мрійникам повернуть їхні гроші ще є.

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