11 канал
9 февраля 2019 | 19:43

Збитки є, а відповідальних - немає Збитки є, а відповідальних — немає

08 февраля 2019 18:00

Днями на житломасиві «Західний» аварійна електроопора завалилась на теплотрасу, а та — розтрощила авто. Без тепла ледь не залишились декілька багатоповерхівок.

18:45Компанія Інтерпайп запускає програму «Мехатронік лаб»
18:41Фронтові медики Дніпра створили унікальне комунальне підприємство
18:37 Нове авто — за півціни або афера на мільйони
18:20Загадкова масова загибель птахів у Дніпрі
18:34Реформа дитячої стоматології у Дніпрі
НОВОСТИ АНОНСЫ ПРОГРАММЫ РЕКЛАМА
Сервисы

Атака плісняви — у навчальному закладі Дніпра

08 февраля 2019 18:20

Шістдесят четверта школа, що в АНД-районі, потерпає від грибка. Дітям доводиться займатись у спортивній залі, яка буквально пронизана пліснявою. Батьки б«ють на сполох! Малеча вже почала хворіти.  Батьки учнів шістдесят четвертої школи обурені станом навчального закладу! Ось ці фото зроблені у кабінетах та спортивній залі. Кругом грибок та пліснява! До школи разом із батьками доводиться буквально прориватись. Адже на заваді стає директорка. Однак батьківський гнів не має меж. І знімальна група потрапляє до спортивної зали. Там саме проходить урок фізкультури. Попри те, що стеля та стіни пронизані вологою та грибком! Тим часом директорка виправдовується. Твердить, все почалось після заміни спонсором вікон. Порушені технологія, припускає, і є ймовірна причина засилля плісняви. Окрім цього у школі подекуди протікає дах. Воно й не дивно, будівлі вже майже сторіччя! Вже кілька років поспіль і керівництво, і батьки благають чиновників про ремонт. Однак у відповідь лише відписки. Проблему знають — кажуть у міськраді. І додають, торік навіть ремонтували даху цієї школі. А щодо плісняви — в посадовців своя версія. Жодної катастрофи у засиллі грибка та плісняви у школі чиновники не бачать. Тому, реагувати миттєво не обіцяють. У міськраді з проблемою пообіцяли розібратись. Однак точних термінів так і не озвучили.

Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты.
Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей.

Мы на Google +
Мы на YouTube 11channel


ПОГОДА
Днем

Температура: -1 С°

Ветер: 4,44 м/с

Ночью

Температура: -2 С°

Ветер: 4,44 м/с

КУРСЫ ВАЛЮТ
 EUR   30.52
 RUB   0.41
 USD   26.90
17:45Чужие ошибки
20:00Правила жизни
21:30VIP-сектор
Телепрограмма:
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
11 КАНАЛ
ТЕЛЕПРОГРАММА ПРЯМОЙ ЭФИР ВАКАНСИИ О КАНАЛЕ
 
Поиск по сайту:
Copyright © 1998-2019 «11 канал» . Все права защищены.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с украинским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.11tv.dp.ua
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на www.11tv.dp.ua обязательна.
Google+