



Атака плісняви — у навчальному закладі Дніпра Шістдесят четверта школа, що в АНД-районі, потерпає від грибка. Дітям доводиться займатись у спортивній залі, яка буквально пронизана пліснявою. Батьки б«ють на сполох! Малеча вже почала хворіти. Батьки учнів шістдесят четвертої школи обурені станом навчального закладу! Ось ці фото зроблені у кабінетах та спортивній залі. Кругом грибок та пліснява! До школи разом із батьками доводиться буквально прориватись. Адже на заваді стає директорка. Однак батьківський гнів не має меж. І знімальна група потрапляє до спортивної зали. Там саме проходить урок фізкультури. Попри те, що стеля та стіни пронизані вологою та грибком! Тим часом директорка виправдовується. Твердить, все почалось після заміни спонсором вікон. Порушені технологія, припускає, і є ймовірна причина засилля плісняви. Окрім цього у школі подекуди протікає дах. Воно й не дивно, будівлі вже майже сторіччя! Вже кілька років поспіль і керівництво, і батьки благають чиновників про ремонт. Однак у відповідь лише відписки. Проблему знають — кажуть у міськраді. І додають, торік навіть ремонтували даху цієї школі. А щодо плісняви — в посадовців своя версія. Жодної катастрофи у засиллі грибка та плісняви у школі чиновники не бачать. Тому, реагувати миттєво не обіцяють. У міськраді з проблемою пообіцяли розібратись. Однак точних термінів так і не озвучили.

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