



Збитки є, а відповідальних — немає Днями на житломасиві «Західний» аварійна електроопора завалилась на теплотрасу, а та — розтрощила авто. Без тепла ледь не залишились декілька багатоповерхівок. А через загрозу пожежі від електроенергії відімкнули десятки павільйонів місцевого ринку. Доки власника злощасного стовпа шукають, аварійна електроопора так і лежить посеред двору. Дмитро оглядає своє потрощене авто. 4 доби машина, придавлена теплотрасою, простояла просто неба. Абсурд, але власник просто не міг її забрати. Аби авто не розтягли на деталі, чоловік навіть ночував всередині. Лише на п’ятий день його таки почули комунальники. І нарешті звільнили авто. Та як тепер отримати компенсацію? Дружина Дмитра вже декілька днів оббиває пороги кабінетів… та все марно! А стовп так і лишився лежати на трансформаторній будці. Одного вечора дроти на ньому взагалі — спалахнули. Тож електроенергію довелося відімкнути. Без світла залишився весь місцевий ринок. Аби врятувати продукцію, торговці змушені користуватись власними генераторами. Зізнаються, задоволення не з дешевих, довго такі збитки терпіти не зможуть. Ті, кому грошей не вистачило й на генератор, сидять у темряві та холоді. Утім, стовп міг наробити ще більшого лиха. Крім власника машини та продавців, збитки терплять і комунальники. Саме їм довелось підіймали аварійну трубу з авто. І це, кажуть, ще не всі витрати. Хто саме прибиратиме стовп та відшкодовуватиме збитки? Родина Дмитра звернулася за допомогою до правозахисників. Ті твердять: ситуація абсурдна. Навіть якщо у стовпа немає власника, слідкувати за ним мала б інспекція з благоустрою, каже юрист. Нині родина сподівається на мирне розв’язання проблеми. Інакше, кажуть, судитимуться.

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