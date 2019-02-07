



Реформа дитячої стоматології у Дніпрі Керівники поліклінік остаточно заспокоїли дніпрян. Місць аби лікувати малечу вистачатиме. Нагадаємо, впроваджувати зміни почали ще торік. Тоді реформа викликала цілу купу протестів як серед пацієнтів, так і серед стоматологів. Однак наразі з’явилась інформація про додаткове фінансування, яке створить більш сучасні та якісні умови. Реформа дитячої стоматології у Дніпрі почалася з реорганізації. Нині по усьому місту працюють лише звичайні стоматологічні поліклініки. Однак кожна з них матиме дитячі кабінети та філії. На їхнє створення було виділено дванадцять мільйонів гривень, які протягом наступних чотирьох років частинами надходитимуть з бюджету. Тобто, без дитячої стоматології місто не залишиться. І у тих самих кабінетах по усьому місту — де і раніше — продовжать лікувати малечу. Щоправда, під новим керівництво. Також керівництво поліклінік запевняє: нікого з персоналу не звільнятимуть. Максимум, що зміниться це адреса філій.

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