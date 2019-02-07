11 канал
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Поховальний вінок під двері - через захист природи Поховальний вінок під двері — через захист природи

07 февраля 2019 17:43

У селі Любимівка нелегальні лісоруби влаштували бізнес на поваленні дерев. Зрубують усе, до чого лише дотягнеться рука. Місцеві таким свавіллям обурені, однак управи на лісорубів ніхто не має. Люди бояться за своє життя, адже вже почали отримувати серйозні погрози.

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Реформа дитячої стоматології у Дніпрі

07 февраля 2019 18:34

Керівники поліклінік остаточно заспокоїли дніпрян. Місць аби лікувати малечу вистачатиме. Нагадаємо, впроваджувати зміни почали ще торік. Тоді реформа викликала цілу купу протестів як серед пацієнтів, так і серед стоматологів.  Однак наразі з’явилась інформація про додаткове фінансування, яке створить більш сучасні та якісні умови. Реформа дитячої стоматології у Дніпрі почалася з реорганізації. Нині по усьому місту працюють лише звичайні стоматологічні поліклініки. Однак кожна з них матиме дитячі кабінети та філії. На їхнє створення було виділено дванадцять мільйонів гривень, які протягом наступних чотирьох років частинами надходитимуть з бюджету. Тобто, без дитячої стоматології місто не залишиться. І у тих самих кабінетах по усьому місту — де і раніше — продовжать лікувати малечу. Щоправда, під новим керівництво. Також керівництво поліклінік запевняє: нікого з персоналу не звільнятимуть. Максимум, що зміниться це адреса філій.

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