



Рак — не вирок У цьому впевнені дніпровські онкологи. Адже медицина не стоїть на місці й за останні десятиліття зробила значні кроки уперед. Та лікарі — не всесильні. Багато залежить і від пацієнта. Головне — вчасно звернутися до фахівців. Зараз в арсеналі онкологів найсучасніші методи діагностики та найкраще обладнання. Лікар-рентгенолог показує результати комп’ютерної томографії пацієнтки з меланомою шкіри спини. Завдяки спеціальній програмі фахівець створює 3Д-модель внутрішніх органів, де буде добре видно найменші подробиці ураження. Такі дані потім допоможуть якнайефективніше спланувати лікування пацієнта. А це вже унікальний лінійний прискорювач. Єдиний у Дніпрі. В обласному онкодиспансері на ньому проводять променеву терапію. Найсучасніше обладнання дозволяє змоделювати форму ракової пухлини та розрахувати місце її знаходження із математичною точністю. Тож доза підводиться саме до вогнища, не чіпаючи здорові тканини. Тож лікарі вкотре закликають — не ховатися від проблеми. І за найменших підозр звертатися до фахівців. Адже пухлину можна виявити на ранній стадії. Це збільшує шанси на повне одужання. Про те, наскільки важливо виявити пухлину на ранній стадії, добре знає пані Наталя. Рак грудей у жінки знайшли 2015-го. Тоді ж і прооперували. Зараз Наталя періодично проходить профілактичне лікування. Тож з власного досвіду закликає — не зволікати і йти до лікаря. А ще лікарі категорично не радять займатися самолікуванням. Жодна народна медицина чи сумнівні пігулки не допоможуть вилікувати рак. Ви лише згаєте дорогоцінний час. І фахівці вже не зможуть допомогти подолати онкологію.

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